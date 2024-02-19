Глава МИДа Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сделал выговор послу Бразилии Федерику Майеру и объявил, что президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва будет считаться в Израиле персоной нон грата, пока не откажется от своих слов о совершаемом ЦАХАЛем геноциде.

Разъяснительная беседа Исраэля Каца с послом Бразилии состоялась в Иерусалиме в комплексе Музея Катастрофы "Яд ва-Шем".

Вызов посла был связан с заявлением президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы на проходившем в Аддис-Абебе саммите Африканского союза: "То, что происходит в секторе Газы, это не война, а геноцид. Это не война солдат с солдатами. Прекрасно подготовленная армия сражается с женщинами и детьми. Такое было только один раз: когда Гитлер решил уничтожить евреев".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 18 февраля выступил с комментарием по поводу заявления президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулы да Силвы, обвинившего Израиль в геноциде, сравнив израильтян с Гитлером. "Слова президента Бразилии постыдны и ужасны. Речь о пренебрежительном отношении к Холокосту и о попытке ударить по еврейскому народу и праву Израиля на самооборону. Сравнивать Израиль с устроенным нацистами Холокостом и Гитлером – значит перейти красную черту. Израиль сражается ради собственной защиты и гарантии своего будущего до полной победы, соблюдая при этом нормы международного права. Мы с министром иностранных дел Исраэлем Кацем решили немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле, чтобы сделать строгий выговор", – сказано в комментарии Нетаниягу.

Напомним, что в конце ноября, когда начался процесс "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом, посол Бразилии Федерико Майер заявил: "Я не понимаю, почему ХАМАС освобождает заложников, они являются активом". Потом он оправдывался, поясняя, что выступает за освобождение заложников, "просто не понял логики ХАМАСа".