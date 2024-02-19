ЦАХАЛ обнародовал видеозапись из Хан-Юниса, на которой запечатлены запечатлены Шири Бибас и ее дети

ЦАХАЛ опубликовал запись с камеры наблюдения в Хан-Юнисе, на которой запечатлены Шири Бибас вместе с детьми – Ариэлем и Кфиром. Это видео было записано в день их похищения, 7 октября. Запись была обнаружена ЦАХАЛом не так давно, после начала операции на юге сектора Газы.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что, по данным разведки, Шири и двое ее сыновей были похищены около 10 часов утра террористами на квадрацикле. С квадрацикла похищенные были пересажены в пикап, который доставил их в восточную часть Хан-Юниса, на базу террористической группировки "Батальоны Аль-Муджахаддин". Женщину с детьми сопровождали семь вооруженных террористов, еще восемь террористов ждали их на опорном пункте.

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На опубликованном видео можно, как голова Ариэля выглядывает из-за плеча матери, однако Кфира на видео нельзя увидеть. В армии полагают, что девятимесячный сын был привязан к животу матери. Затем заложников проводят несколько десятков метров и сажают в другой автомобиль.

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ЦАХАЛ перед публикацией этого видео получил согласие членов семьи Бибас.

Данные записи не дают никакой новой информации о судьбе семьи Бибас, похищенной террористами 7 октября 2023 года.

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные опасаются за их судьбу.

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ХАМАС ранее заявлял, что Шири и ее дети погибли, однако доказательств предоставлено не было. 30 ноября ХАМАС публиковал видео, на котором был показан захваченный в плен Ярден Бибас, муж Шири, утверждалось, что запись сделана после того, как ему сообщили о том, что его жена и двое детей погибли.

Появлялась информация о том, что мать и ее "рыжиков" удерживали террористы "Исламского джихада", а не ХАМАСа.

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