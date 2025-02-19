МАГАВ и ЦАХАЛ сообщили о ликвидации трех террористов в лагере Аль-Фара в Самарии

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) в лагере Аль-Фара на севере Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше", были ликвидированы три разыскиваемых террориста. Боевики промышляли продажей оружия.

В ходе операции были задержаны двое подозреваемых в терроре.

После ликвидации боевиков во время осмотра территории была обнаружена спрятанная в земле винтовка M16, а также боеприпасы. На теле одного из боевиков был обнаружен пистолет.

Ранее палестинские источники сообщали об операции, проводимой ЦАХАЛом в лагере Аль-Фара. Разыскиваемые боевики забаррикадировались внутри дома. Согласно этим источникам, в течение нескольких часов израильские военные вели перестрелку с террористами.