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Израиль

МАГАВ и ЦАХАЛ сообщили о ликвидации трех террористов в лагере Аль-Фара в Самарии

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 19 февраля 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 21:49
Оружие боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) в лагере Аль-Фара на севере Самарии, в зоне ответственности бригады "Менаше", были ликвидированы три разыскиваемых террориста. Боевики промышляли продажей оружия.

В ходе операции были задержаны двое подозреваемых в терроре.

После ликвидации боевиков во время осмотра территории была обнаружена спрятанная в земле винтовка M16, а также боеприпасы. На теле одного из боевиков был обнаружен пистолет.

Ранее палестинские источники сообщали об операции, проводимой ЦАХАЛом в лагере Аль-Фара. Разыскиваемые боевики забаррикадировались внутри дома. Согласно этим источникам, в течение нескольких часов израильские военные вели перестрелку с террористами.

Израиль
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