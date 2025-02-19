x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 12:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 12:10
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кафр-Каре задержан житель Хеврона, пытавшийся отнять оружие у пограничника

Полиция
Расследование
время публикации: 19 февраля 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 11:43
В Кафр-Каре задержан житель Хеврона, пытавшийся отнять оружие у пограничника
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция уведомляет о задержании 20-летнего жителя Хеврона, который вечером 18 февраля попытался отобрать оружие у одного из пограничников на автозаправочной станции в Кафр-Каре.

Судя по опубликованным данным, пограничники были не при исполнении служебных обязанностей. Когда они находились на автозаправке, к ним приблизился злоумышленник, попытавшийся отнять у одного из них оружие. Нападавший не сумел забрать оружие и был задержан.

При задержании нападавшего огонь по нему, судя по всему, пограничники не открывали.

В сообщении пресс-службы пограничной полиции нападавший назван террористом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook