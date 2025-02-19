В Кафр-Каре задержан житель Хеврона, пытавшийся отнять оружие у пограничника

Пограничная полиция уведомляет о задержании 20-летнего жителя Хеврона, который вечером 18 февраля попытался отобрать оружие у одного из пограничников на автозаправочной станции в Кафр-Каре.

Судя по опубликованным данным, пограничники были не при исполнении служебных обязанностей. Когда они находились на автозаправке, к ним приблизился злоумышленник, попытавшийся отнять у одного из них оружие. Нападавший не сумел забрать оружие и был задержан.

При задержании нападавшего огонь по нему, судя по всему, пограничники не открывали.

В сообщении пресс-службы пограничной полиции нападавший назван террористом.