Израильтяне установили новый рекорд потребления электроэнергии

В среду, 19 января, Электрическая компания ("Хеврат Хашмаль") сообщила о том, что израильтяне установили новый рекорд потребления электричества в зимние месяцы. Вечером потребление мощности в энергосистеме Израиля достигло 14.735 МВт.

Предыдущий рекорд был установлен зимой 2020 года, когда потребляемая мощность составила 13.182 МВт.

Высокое потребление электроэнергии объясняется, прежде всего, включением кондиционеров и обогревателей по всей стране в связи с похолоданием.