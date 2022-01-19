В коалиции критикуют Лапида за блокирование закона о гражданстве

В руководстве коалицией резко критикуют главу "Еш Атид" и сменного премьер-министра Яира Лапида, заблокировавшего продвижение закона о гражданстве, препятствующего воссоединению семей палестинских и израильских арабов на территории Израиля. Закон, представленный депутатом Симхой Ротманорм ("Ционут Датит") был утвержден межминистерской комиссией по законодательству, однако Яир Лапид подал апелляцию, что автоматически застопорило его продвижение/

Как сообщает "Кан Бет", в окружении Нафтали Беннета критикуют Лапида, утверждая, что законопроект Ротмана - это единственная возможность разрешить проблему. Министр юстиции Гидеон Саар также побеседовал с Лапидом и заявил, что законопроект должен быть утвержден не позднее окончания нынешней сессии Кнессета. Даже глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что затягивание процесса утверждения законопроекта вредит безопасности государства.

В окружении Яира Лапида заявляют, что он поддержит только правительственный законопроект, представленный Айелет Шакед. Со своей стороны, оппозиция утверждает, что готова оказать помощь коалиции в утверждении закона о гражданстве лишь в том случае, если она будет продвигать законопроект Симхи Ротмана. На левом фланге коалиции - партии МЕРЕЦ и РААМ - не готовы поддерживать ни один вариант законопроекта. В связи с этим, единственная возможность утвердить законопроект - это поддержать вариант Симхи Ротмана.