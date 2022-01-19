Ливанские СМИ сообщили о попытке ракетного обстрела Израиля

Вечером в среду, 19 января, в ливанских СМИ появилось сообщение о том, что "неизвестная группа боевиков", находящаяся южнее города Сур, осуществила запуск ракеты в сторону Израиля. В частности, о запуске ракеты боевиками написал сайт IMLebanon.

Согласно этим сообщениям, ракета упала в море, рядом с побережьем Израиля.

Примерно в это же время репортер ливанского издания "Ан-Нахар", находящийся в районе Сура, сообщил, что слышал взрыв, источник которого ему неизвестен.

Ни в одном из израильских городов не звучали сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что "нет никаких признаков такого, что подобный инцидент действительно имел место. Но информация проверяется".