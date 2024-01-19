Фантастические "предложения" и оппозиция внутри коалиции. Итоги политической недели

Обзор подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон

Уходящая неделя была богата на политические и околополитические события. Утверждение правительством бюджета, решение Биньямина Нетаниягу не посвящать министра обороны в детали договоренностей о передаче лекарств в Газу, громогласное возмущение Итамара Бен-Гвира всем происходящим и требование (оставшееся невыполненным) министра Гидеона Саара срочно созвать военно-политический кабинет для обсуждения дальнейших военных действий. Грядет распад правительства чрезвычайного положения. Нетаниягу прекрасно это чувствует, однако не очевидно, что может как-либо повлиять на этот процесс.

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Предложения Лапиду и Либерману: вброс или поиск альтернативы

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Публикации о предложениях, которые приближенные Нетаниягу делали (или якобы делали) главе оппозиции Яиру Лапиду и главе НДИ Авигдору Либерману, выглядят, мягко говоря, странными. Шансы на то, что Либерман прямо или косвенно согласился бы обязаться не покидать правительство после окончания войны равны нулю. НДИ находится в идеальной с политической точки зрения позиции. Единственная оппозиционная партия правого фланга, и с этой позиции резко критикующая ход войны, находится в беспроигрышном положении. Никто не знает, как повел бы себя Авигдор Либерман, если бы оказался у руля и проверить это в настоящий момент невозможно. Именно поэтому пребывание в оппозиции, а также напоминание о том, что он в 2018 году покинул пост министра обороны в знак несогласия с действиями Нетаниягу в отношении сектора Газы, одаривает его очками, которые отражаются в результатах опросов. НДИ набирает 10 мандатов и совершенно не собирается менять эти очевидные дивиденды на абсурдное обязательство не покидать коалицию, во главе с премьер-министром, чьей отставки Либерман последовательно требует.

Требование к Лапиду, судя опять же по публикациям, не менее странное. От глав оппозиции требовалось обязаться "не говорить о выборах". Надо сказать, что Лапид о выборах почти не говорит, более фокусируясь на перспективе формирования альтернативного правительства в действующем Кнессете. В недавнем интервью NEWSru.co.il глава оппозиции говорил, что готов поддержать любого кандидата от "Ликуда" вместо Биньямина Нетаниягу. Этой позиции Лапид придерживается уже не первый год. Его решение остаться в оппозиции после начала войны спорно, и не раз подвергалось критике. Но любой политик знает, что хуже ошибочного решения может быть только судорожная смена решений. Присоединение сейчас к правительству Нетаниягу стало бы именно такой судорогой.

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Очевидная неприемлемость условий, выдвинутых Лапиду и Либерману, ставит под сомнение серьезность всего этого маневра. Одно из двух: либо приближенные Нетаниягу делали эти предложения для того, чтобы получить заранее очевидный ответ и вновь представить Лапида и Либермана безответственными политиками, отказывающимися подставить плечо в трудный для страны час, либо этих предложений не было вовсе. В конце концов, путь от ничего не значащих разговоров в кулуарах до громкого слова "предложения" очень короток.

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Нетаниягу хочет видеть Либермана в своей коалиции. Об этом прямо говорят в его окружении, об этом публично заявил специальный политический советник Нетаниягу, по совместительству глава ШАС Арье Дери. Однако еще больше Нетаниягу хочет продлить существование коалиции и, понимая насколько зыбка почва, на которой она держится, ищет резервы. Пока безуспешно.

"Махане Мамлахти": оппозиция внутри коалиции

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На этой неделе правительство утвердило проект исправленного бюджета на 2024 год. Министры от "Махане Мамлахти" проголосовали "против", но это еще ничего не говорит о намерении Бени Ганца и его коллег по "Кахоль Лаван" или "Тиква Хадаша" (партии Гидеона Саара) выйти из коалиции. Более того, несмотря на резкую критику, которая звучит со стороны депутатов и министров от этого блока, приближенные Ганца отмечают, что бюджет не будет поводом для ухода в оппозицию. "Бюджет – не является критерием, по которому мы будем принимать решение, оставаться ли в правительстве. Это решение зависит от двух факторов – способность влиять на ход войны и реальная перспектива смены правительства", – сказал в эфире "Кан РЭКА" на этой неделе депутат Кнессета Алон Шустер.

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Бени Ганц, похоже, "готовит дело" на Нетаниягу. Он понимает, что в определенный момент из коалиции выходить придется, и хочет быть готов к этому моменту. Самая серьезная опасность для Ганца – это неловкий или несвоевременный выход из коалиции. Тяжело стать чемпионом, еще тяжелее удержать титул, говорят в спорте. Ганц тяжело работал, пытаясь стать самым популярным политиком в Израиле. Пара неверных шагов могут превратить этот труд в Сизифов. Для того, чтобы этого не произошло, глава "Махане Мамлахти" всеми силами демонстрирует недовольство происходящим. На заседании правительства, где обсуждался проект бюджета, Ганц обвинил Нетаниягу в систематическом нарушении обязательств. Он вспомнил и увольнение главы Службы охраны тюрем Кэти Пери (очевидное нарушение коалиционных соглашений, в которых говорилось о том, что смена высокопоставленных чиновников во время войны будет осуществляться лишь с согласия всех фракций), и 2020 год, когда Нетаниягу сделал все, чтобы ротационное правительство не дожило до ротации. Весьма показательным был ответ на эти претензии со стороны министра по делам культуры и спорта Мики Зоара: "Согласись, что мы ведем себя лучше, чем в прошлый раз". Некоторые услышали в этой фразе шпильку скорее в адрес Нетаниягу, чем в адрес Ганца.

В партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара, составной части "Махане Мамлахти", все еще более туманно. Саар постоянно публикует свои – отдельные от Бен Ганца – заявления по поводу работы правительства, в котором состоит. Он голосовал против бюджета, а затем раскритиковал шаги правительства, связанные с ведением войны. Глава "Тиква Хадаша" потребовал не ослаблять давление на ХАМАС и высказался против сокращения числа солдат, находящихся в Газе. В то же время, в интервью "Галей ЦАХАЛ" (18 января) Саар не дал однозначного ответа на вопрос, как он поступит, если Ганц и Айзенкот покинут правительство. "Как народный избранник и глава политической партии я обязан делать то, что по моему пониманию правильно для государства Израиль", – сказал Саар. С переводе с политического на человеческий это означает: "Я ничем не обязан Бени Ганцу". Судя по всему, "Тиква Хадаша" останется в коалиции до окончания войны. Проблема лишь в том, что никто не знает, когда закончится эта война. Более того, сейчас никто не может определить критерии этого финала. А если вспомнить слова начальника генерального штаба Герци А-Леви о высокой вероятности эскалации на севере, то легко можно представить, что одна война сменит другую. В эти дни нередко можно слышать предположение, согласно которому апрель-май 2024 года могут стать месяцами ожесточенного столкновения с "Хизбаллой". Кто при таких условиях возьмется определить срок окончания войны?

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Оппозиция: возвращение к рутине

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22 января Кнессет будет рассматривать первый с начала войны вотум недоверия правительству. У этой инициативы нет шансов. Коалиция опирается в настоящий момент гораздо больше, чем на 61 мандат, но даже в случае технической победы у оппозиции нет никаких шансов объединиться вокруг единого кандидата на пост премьер-министра. Объединенный (арабский) список и НДИ никогда не придут к соглашению о едином кандидате. Подача вотума недоверия в данном случае – скорее символический шаг, который еще раз демонстрирует завершение этапа "государственности" в военный период. Вотум недоверия во время войны – акт исключительный, и наверняка в ходе обсуждения мы услышим немало речей на эту тему. Еще один такт вялотекущей предвыборной кампании, которая уже началась.

На левом фланге оппозиции продолжаются шаги по реорганизации. Ушибленные крахом на последних выборах левые твердо решили не повторять ошибок. 17 января руководство партии МЕРЕЦ опубликовало призыв к партии "Авода" объединиться уже сейчас и провести общие выборы на пост главы единого списка. В "Аводе" пока не ответили, однако ожидается, что лейбористы не станут принимать решение по этому поводу до того момента, пока не изберут своего лидера. После этого начнется долгий и полный склок процесс переговоров о создании единого списка перед следующими выборами. Можно предположить, что на сей раз на левом фланге решат объединиться, чтобы избежать утраты голосов. Вместе с тем до сих пор неясно, какие партии будут принимать участие в выборах. Сам факт инициатив по объединению свидетельствует о том, что левые чувствуют приближение выборов.

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Война и политика: Галант, Бен-Гвир и другие

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Соглашение о передаче лекарств в Газу приобрело политический оттенок, когда стало ясно, что министр обороны Йоав Галант узнал об этом соглашении только после того, как оно было достигнуто. До тех пор о контурах договоренностей знали лишь два человека – премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа.

В политических кругах убеждены, что утаивание факта переговоров от министра обороны и остальных членов кабинета военных действий связано с желанием Нетаниягу полностью записать это соглашение себе в актив и не делиться с кем бы то ни было. Однако речь, судя по всему, идет о нарастающей напряженности между канцеляриями премьер-министра и министра обороны. На этой неделе Галант сделал очередное заявление, вызвавшее раздражение в окружении премьер-министра. "Отсутствие политических решений может нанести ущерб ходу военной операции", – заявил министр обороны. Речь шла и о дискуссии по поводу будущего сектора Газы, и о перспективах сделки по освобождению заложников. Сам факт самостоятельной декларации Галанта и ее содержание лишний раз подчеркивают тяжелую атмосферу, царящую в отношениях между двумя политиками. После завершения военных действий эти разногласия могут вылиться в политическое противостояние.

Итамар Бен-Гвир чувствует запах растущей популярности. После многих месяцев, предшествовавших войне, когда министр национальной безопасности был одним из наиболее критикуемых министров, в последние недели он обрел почву для возвращения избирателей. "Оцма Иегудит" самостоятельно, без Бецалеля Смотрича и его партии "Ционут Датит", согласно опросам, набирает восемь мандатов, и Бен-Гвир знает, что это еще не потолок. Он продолжает критиковать "кабинет старой концепции", подразумевая министров, входящих в кабинет военных действий, продолжает требовать стимулировать эмиграцию арабов из Газы, говорит о полной оккупации сектора и восстановлении еврейских поселений.

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Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн в интервью "Кан РЭКА" однозначно заявил, что никакого смысла призывы "стимулировать эмиграцию" не имеют и ничего кроме реакции в европейских столицах не приносят. "Этот вопрос не на повестке дня", – сказал он. Такая постановка вопроса на руку Бен-Гвиру. Он продолжит требовать то, что выполнено не будет, и продолжит увеличивать свою популярность среди того, что называется base. По словам самого Бен-Гвира, он не намерен покидать коалицию, так как чувствует, что "влияет на события, находясь в военно-политическом кабинете".

В ближайшие дни кабинету предстоит серия решений, которые повлияют не только на ход войны, но и на политическую дискуссию. Перевод денег Палестинской автономии, возобновление трудоустройства рабочих из ПА в Израиле, переговоры по сделке об освобождении заложников и, разумеется, продолжение войны в Газе. Все это напрямую связано с будущим коалиции и с мерцающими на горизонте выборами.