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Израиль

Источники: ЦАХАЛ отводит свои силы из Рафиаха в сторону "Филадельфийского коридора"

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 19 января 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 04:34
Источники: ЦАХАЛ отводит свои силы из Рафиаха в сторону "Филадельфийского коридора"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 19 января начался процесс отвода израильских военных из Рафиаха в сторону "Филадельфийского коридора" (граница с Египтом), который ЦАХАЛ продолжит контролировать.

Об этом сообщают арабские СМИ и хамасовский "Палестинский информационный центр". ЦАХАЛ данные сведения не комментирует.

Как сообщалось ранее, с 8:30 вступает в силу режим прекращения огня в Газе.

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