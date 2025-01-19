Источники: ЦАХАЛ отводит свои силы из Рафиаха в сторону "Филадельфийского коридора"

В ночь на 19 января начался процесс отвода израильских военных из Рафиаха в сторону "Филадельфийского коридора" (граница с Египтом), который ЦАХАЛ продолжит контролировать.

Об этом сообщают арабские СМИ и хамасовский "Палестинский информационный центр". ЦАХАЛ данные сведения не комментирует.

Как сообщалось ранее, с 8:30 вступает в силу режим прекращения огня в Газе.