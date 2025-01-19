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Израиль

Сара и Яир Нетаниягу получили приглашение на инаугурацию Трампа

Дональд Трамп
Сара Нетаниягу
время публикации: 19 января 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:40
Сара и Яир Нетаниягу получили приглашение на инаугурацию Трампа
Amir Cohen/Pool Photo via AP

Сара и Яир Нетаниягу, супруга и сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, находящиеся на данный момент в США, получили приглашения на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Сара Нетаниягу уехала к сыну в Майами почти два месяца назад, и за этот период успела переболеть коронавирусом COVID-19.

Из израильтян на церемонии будут присутствовать ректор "Йешива Юниверсити" раввин Ари Берман, члены семей израильтян с американским гражданством, похищенных или убитых террористами ХАМАСа, а также представители совета поселений Иудеи и Самарии включая председателя Исраэля Ганца и главу регионального совета Самарии Йоси Дагана.

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