Сара и Яир Нетаниягу получили приглашение на инаугурацию Трампа

Сара и Яир Нетаниягу, супруга и сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, находящиеся на данный момент в США, получили приглашения на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа.

Напомним, что Сара Нетаниягу уехала к сыну в Майами почти два месяца назад, и за этот период успела переболеть коронавирусом COVID-19.

Из израильтян на церемонии будут присутствовать ректор "Йешива Юниверсити" раввин Ари Берман, члены семей израильтян с американским гражданством, похищенных или убитых террористами ХАМАСа, а также представители совета поселений Иудеи и Самарии включая председателя Исраэля Ганца и главу регионального совета Самарии Йоси Дагана.