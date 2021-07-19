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NEWSru.co.il :: В Израиле19 июля 2021 г., 18:52

Подписано соглашение о доставке на Луну израильской установки для добычи кислорода из грунта

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Подписано соглашение о доставке на Луну израильской установки для добычи кислорода из грунта

В понедельник, 19 июля, израильский стартап Helios, разработавший технологию добычи кислорода в условиях космоса, объявил, что присоединится ко второй и третьей лунным миссиям японской компании Ispace, чтобы на месте протестировать свои установки.

Израильское аэрокосмическое агентство, поддерживающее проект Helios, в апреле 2021 года на своем сайте рассказало об установке, позволяющей извлекать кислород из лунного грунта. Эта технология создаст условия для постоянного присутствия человека на Луне, а также значительно удешевит и упростит осуществление пилотируемых миссий к Марсу и другим планетам.

Для извлечения кислорода из грунта израильские ученые предлагают использовать электролиз. Сырье нагревается в печи до 1600 градусов, затем через него пропускается электричество, в результате чего освобождается кислород. Побочные продукты - железо, кремний и алюминий – можно будет использовать при строительстве поселения на Луне.


При организации космических миссий кислород нужен не только для космонавтов, но и для работы двигателей, для которых он служит окислителем ракетного топлива. Например, для обеспечения дыхания четырех космонавтов при полете на Луну и обратно требуется 10 тонн кислорода. А на запуск ракеты SpaceX Илона Маска его требуется 850 тонн. Таким образом, груз, который несет ракета, стартующая с Земли, на 95% состоит из запаса кислорода и топлива.

Технология, разработанная в Израиле, позволяет "разгрузить" ракеты. Кроме того, поскольку гравитация на Луне намного ниже, чем на Земле, то для ее "заправки" на спутнике потребуется в 25 раз меньше энергии.

В понедельник, 19 июля, в посольстве Японии прошла церемония подписания предварительного соглашения, согласно которому японская компания Ispace доставит на Луну на поверхность Луны своими посадочными модулями в конце 2023 года и в середине 2024 года, пишет издание СalcalisTech.

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