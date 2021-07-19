"Заграничный светофор": в какие страны запрещено или не рекомендовано летать израильтянам

Министерство здравоохранения публикует список стран, которым присвоен статус "красных", "оранжевых" и "желтых" и для посещения которых существуют те или иные ограничения.

Восемь стран носят в настоящий момент статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан. С пятницы, 23 июля, в список добавятся Испания и Киргизия.

Список "оранжевых" стран, которые посещать пока разрешено, но по возвращении из которых требуется карантин в том числе для привитых и переболевших: ОАЭ, Сейшельские острова, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика. С пятницы, 23 июля, в список добавятся Великобритания, Кипр, Турция, Грузия, Уганда, Монголия, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия.

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини, Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, ЦАР, Венесуэла, Танзания, Греция, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Рунда, Таиланд.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

В понедельник, 19 июля, открывая заседание правительства, премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Эпидемия "Дельты" продолжает распространяться. Эта мутация коронавируса гораздо опаснее предыдущих. Мир постепенно становится "красным".

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при прилете в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".