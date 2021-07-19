Иерусалим:
25 - 33°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
31 - 42°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле19 июля 2021 г., 07:01

Впервые заместителем командира разведывательного Подразделения 8200 в ЦАХАЛе станет женщина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Впервые заместителем командира разведывательного Подразделения 8200 в ЦАХАЛе станет женщина

В понедельник, 19 июля, стало известно, что в ближайшие недели 39-летняя Г. будет повышена в звании до полковника и назначена на должность заместителя командира Подразделения 8200 – подразделения радиоэлектронной разведки, входящего в Управление военной разведки (АМАН) Армии обороны Израиля.

Сайт Ynet отмечает, что впервые в истории женщина войдет в состав руководства 8200, став одним из двух заместителей командира этого элитного подразделения.

Согласно указанному источнику, Г. в настоящее время возглавляет киберцентр Подразделения 8200.


Подразделение 8200, созданное в 1952 году, занимается сбором и декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Согласно некоторым источникам, является одним из самых крупных таких подразделений в мире. В его составе действуют несколько тысяч военнослужащих. По исполняемым им функциям, оно сопоставимо с Агентством национальной безопасности США. Его командир имеет звание бригадного генерала, имя его держится в секрете.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июня 2020
Глава военной разведки провел церемонию награждения участников успешных операций
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 мая 2020
"Выпускники" элитного подразделения ЦАХАЛа "подтянут" учащихся с периферии по школьным дисциплинам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 февраля 2018
Благодаря разведке Израиля был предотвращен теракт в самолете Etihad Airways
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июня 2015
В ЦАХАЛе будут созданы кибер-войска
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:28 Центр местной власти предложил план работы системы образования на фоне новой волны эпидемии коронавируса
07:01 Впервые заместителем командира разведывательного Подразделения 8200 в ЦАХАЛе станет женщина
06:11 Прогноз погоды на 19 июля: жарко, малооблачно
23:12 В арабском квартале Иерусалима легко ранен камнем еврей
22:22 Возле Шхемских ворот в Иерусалиме в результате "каменной атаки" пострадали трое израильтян
21:46 Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета флага Германии
20:53 "Кан-11": обсуждается введение карантина для всех возвращающихся из-за границы
19:44 ЦАХАЛ распознал солдата в мужчине, запечатленном на видео "Бецелем" в палестинской деревне с голым торсом и автоматом
18:08 Управление аэропортами: за сутки за границу вылетят 37 тысяч израильтян
17:33 Израиль не откроется для туристов, вопрос паломничества в Умань еще не решен
Загрузка...