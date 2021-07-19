Впервые заместителем командира разведывательного Подразделения 8200 в ЦАХАЛе станет женщина
В понедельник, 19 июля, стало известно, что в ближайшие недели 39-летняя Г. будет повышена в звании до полковника и назначена на должность заместителя командира Подразделения 8200 – подразделения радиоэлектронной разведки, входящего в Управление военной разведки (АМАН) Армии обороны Израиля.
Сайт Ynet отмечает, что впервые в истории женщина войдет в состав руководства 8200, став одним из двух заместителей командира этого элитного подразделения.
Согласно указанному источнику, Г. в настоящее время возглавляет киберцентр Подразделения 8200.
Подразделение 8200, созданное в 1952 году, занимается сбором и декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Согласно некоторым источникам, является одним из самых крупных таких подразделений в мире. В его составе действуют несколько тысяч военнослужащих. По исполняемым им функциям, оно сопоставимо с Агентством национальной безопасности США. Его командир имеет звание бригадного генерала, имя его держится в секрете.
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