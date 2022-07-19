В ответ на обстрел Натив а-Асара ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на утренний обстрел поселка Натив а-Асара, израильские ВВС нанесли удар по контрольно-наблюдательному пункту ХАМАСа на севере сектора Газы.
Палестинский телеканал "Аль-Акса" передал, что к востоку от Бейт-Хануна израильскими военными обстрелян пустырь. В это же время агентство "Шехаб" в своем "твиттере" написало, что целью атаки был полевой командный пункт.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал о том, что от местных жителей поступают сообщения о шуме, издаваемых самолетами ЦАХАЛа. При этом агентство "Шехаб" пишет, что удары наносятся беспилотниками.
Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что цель также была обстреляна из танковых орудий.
Перед тем, как сообщить о действиях ВВС в секторе Газы пресс-служба Армии обороны Израиля распространила фотографию стреляной гильзы, которая некоторое время назад была обнаружена в Натив а-Асара после утреннего обстрела из сектора Газы, в результате которого был причинен незначительный материальный ущерб производственному цеху.
נמצא קליע בנתיב העשרה. לאחר בדיקה עלה כי מקור הקליע הינו מירי שבוצע מוקדם יותר היום מרצועת עזה ופגע במבנה תעשייתי בישוב pic.twitter.com/noMZthIH9x— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 19, 2022
Из Газы произвели несколько выстрелов по Натив а-Асара