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    В Израиле

    В ответ на обстрел Натив а-Асара ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе

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    В ответ на обстрел Натив а-Асара ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе
    Hadas Parush/Flash90

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на утренний обстрел поселка Натив а-Асара, израильские ВВС нанесли удар по контрольно-наблюдательному пункту ХАМАСа на севере сектора Газы.

    Палестинский телеканал "Аль-Акса" передал, что к востоку от Бейт-Хануна израильскими военными обстрелян пустырь. В это же время агентство "Шехаб" в своем "твиттере" написало, что целью атаки был полевой командный пункт.

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    Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал о том, что от местных жителей поступают сообщения о шуме, издаваемых самолетами ЦАХАЛа. При этом агентство "Шехаб" пишет, что удары наносятся беспилотниками.

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    Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что цель также была обстреляна из танковых орудий.

    Перед тем, как сообщить о действиях ВВС в секторе Газы пресс-служба Армии обороны Израиля распространила фотографию стреляной гильзы, которая некоторое время назад была обнаружена в Натив а-Асара после утреннего обстрела из сектора Газы, в результате которого был причинен незначительный материальный ущерб производственному цеху.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Июля 2022
    Из Газы произвели несколько выстрелов по Натив а-Асара
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