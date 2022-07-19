В ответ на обстрел Натив а-Асара ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту ХАМАСа в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на утренний обстрел поселка Натив а-Асара, израильские ВВС нанесли удар по контрольно-наблюдательному пункту ХАМАСа на севере сектора Газы.

Палестинский телеканал "Аль-Акса" передал, что к востоку от Бейт-Хануна израильскими военными обстрелян пустырь. В это же время агентство "Шехаб" в своем "твиттере" написало, что целью атаки был полевой командный пункт.

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Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал о том, что от местных жителей поступают сообщения о шуме, издаваемых самолетами ЦАХАЛа. При этом агентство "Шехаб" пишет, что удары наносятся беспилотниками.

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Израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что цель также была обстреляна из танковых орудий.

Перед тем, как сообщить о действиях ВВС в секторе Газы пресс-служба Армии обороны Израиля распространила фотографию стреляной гильзы, которая некоторое время назад была обнаружена в Натив а-Асара после утреннего обстрела из сектора Газы, в результате которого был причинен незначительный материальный ущерб производственному цеху.

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נמצא קליע בנתיב העשרה. לאחר בדיקה עלה כי מקור הקליע הינו מירי שבוצע מוקדם יותר היום מרצועת עזה ופגע במבנה תעשייתי בישוב pic.twitter.com/noMZthIH9x — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 19, 2022