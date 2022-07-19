adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.455 ₪ 3.5 ₪
Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Раскол на правом фланге и дискуссия об объединении на левом: партии формируют союзы

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Раскол на правом фланге и дискуссия об объединении на левом: партии формируют союзы
    Olivier FItoussi/Flash90

    Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир угрожает расколоть блок "Ционут Датит" и баллотироваться самостоятельно. Он заявил об этом в связи с отсутствием прогресса на переговорах с главой блока Бецалелем Смотричем о формировании совместного списка. "Я не буду ждать окончания праймериз в "Ционут Датит". Если Смотрич не хочет вести переговоры, я буду баллотироваться самостоятельно, и у меня нет сомнений в том, что преуспею", – заявил накануне Итамар Бен-Гвир в интервью "Галей ЦАХАЛ". "Я не понимаю медийной тактики Итамара. В чем смысл говорить о разногласиях публично вместо того, чтобы приходить к соглашению", – ответил Смотрич.

    adv_11 incontent_1

    19 июля состоится встреча двух политиков которая должна вывести из тупика переговоры. Как сообщалось ранее, Итамар Бен-Гвир продолжает требовать создания паритетного списка, в котором партия "Оцма Иегудит" получит 50% реальных мест. Смотрич требует для своей партии две трети реальных мест. В политических кругах убеждены, что Бен-Гвир и Смотрич придут к соглашению и будут баллотироваться вместе.

    На левом фланге ожидают заявления Заавы Гальон о решении баллотироваться на пост главы МЕРЕЦ. Активисты партии говорят, что она уже приняла решение баллотироваться. Сама Гальон написала накануне в микроблоге Twitter: "Когда мне будет что сообщить, я сообщу".

    adv_12 m_ar_1

    Накануне состоялись праймериз в партии "Авода". Мерав Михаэли одержала уверенную победу над Эраном Хермони, набрав 82,5% голосов. Сразу после объявления результатов Михаэли заявила, что не намерена соглашаться на объединение с МЕРЕЦ. "Я не собираюсь повторять эксперимент, который в прошлом завершился провалом и едва не привел к исчезновению обеих партий", – сказала Михаэли.

    adv_13 incontent_2

    В "Ликуде" продолжается борьба по вопросу о порядке избрания кандидатов от округов. 20 июля состоится повторное рассмотрение этого вопроса судебной инстанцией партии. В ЦК "Ликуда" требуют отменить решение о передаче полномочий избрания всем членам партии в соответствующих округах. "Такие изменения можно и нужно было делать, но не сейчас, а несколько месяцев назад. Сейчас, когда предвыборная кампания началась, менять правила игры нельзя", – заявил в интервью "Кан РЭКА" Михаил Лобовиков, член ЦК "Ликуда". Праймериз в партии, судя по всему, будут отложены и состоятся 9 или 10 августа.

    19 июля пресс-служба "Ликуда" сообщила, что в партии не будет праймериз на пост лидера. "Избирательная комиссия "Ликуда", возглавляемая судьей Менахемом Неэманом, постановила, что, поскольку только бывший премьер-министр Нетаниягу выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии "Ликуд", праймериз на пост главы партии проводиться не будут", – говорится в заявлении "Ликуда".

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:12 Операция "Нахала": поселенцы готовятся к созданию форпостов в Иудее и Самарии
    13:08 Прокуратура подаст апелляцию против досрочного освобождения Нисо Шахама
    12:49 Из Газы произвели несколько выстрелов по Натив а-Асара
    12:23 Зеленский провел обещанные перестановки в СБУ
    11:58 Эмбарго на золото и актеры Машков и Безруков: ЕС расширяет санкции в адрес России
    11:30 Состоится заседание суда по вопросу о новых данных в деле Романа Задорова
    11:08 Супруга президента Украины Елена Зеленская находится с визитом в Вашингтоне
    11:02 Число погибших в результате обстрела армией РФ Винницы возросло до 25
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5