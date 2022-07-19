Раскол на правом фланге и дискуссия об объединении на левом: партии формируют союзы

Глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир угрожает расколоть блок "Ционут Датит" и баллотироваться самостоятельно. Он заявил об этом в связи с отсутствием прогресса на переговорах с главой блока Бецалелем Смотричем о формировании совместного списка. "Я не буду ждать окончания праймериз в "Ционут Датит". Если Смотрич не хочет вести переговоры, я буду баллотироваться самостоятельно, и у меня нет сомнений в том, что преуспею", – заявил накануне Итамар Бен-Гвир в интервью "Галей ЦАХАЛ". "Я не понимаю медийной тактики Итамара. В чем смысл говорить о разногласиях публично вместо того, чтобы приходить к соглашению", – ответил Смотрич.

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19 июля состоится встреча двух политиков которая должна вывести из тупика переговоры. Как сообщалось ранее, Итамар Бен-Гвир продолжает требовать создания паритетного списка, в котором партия "Оцма Иегудит" получит 50% реальных мест. Смотрич требует для своей партии две трети реальных мест. В политических кругах убеждены, что Бен-Гвир и Смотрич придут к соглашению и будут баллотироваться вместе.

На левом фланге ожидают заявления Заавы Гальон о решении баллотироваться на пост главы МЕРЕЦ. Активисты партии говорят, что она уже приняла решение баллотироваться. Сама Гальон написала накануне в микроблоге Twitter: "Когда мне будет что сообщить, я сообщу".

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Накануне состоялись праймериз в партии "Авода". Мерав Михаэли одержала уверенную победу над Эраном Хермони, набрав 82,5% голосов. Сразу после объявления результатов Михаэли заявила, что не намерена соглашаться на объединение с МЕРЕЦ. "Я не собираюсь повторять эксперимент, который в прошлом завершился провалом и едва не привел к исчезновению обеих партий", – сказала Михаэли.

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В "Ликуде" продолжается борьба по вопросу о порядке избрания кандидатов от округов. 20 июля состоится повторное рассмотрение этого вопроса судебной инстанцией партии. В ЦК "Ликуда" требуют отменить решение о передаче полномочий избрания всем членам партии в соответствующих округах. "Такие изменения можно и нужно было делать, но не сейчас, а несколько месяцев назад. Сейчас, когда предвыборная кампания началась, менять правила игры нельзя", – заявил в интервью "Кан РЭКА" Михаил Лобовиков, член ЦК "Ликуда". Праймериз в партии, судя по всему, будут отложены и состоятся 9 или 10 августа.

19 июля пресс-служба "Ликуда" сообщила, что в партии не будет праймериз на пост лидера. "Избирательная комиссия "Ликуда", возглавляемая судьей Менахемом Неэманом, постановила, что, поскольку только бывший премьер-министр Нетаниягу выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии "Ликуд", праймериз на пост главы партии проводиться не будут", – говорится в заявлении "Ликуда".