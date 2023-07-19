Ганц призвал Нетаниягу возобновить переговоры и потребовал отказаться от односторонних шагов
Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц сделал специальное заявление для прессы и предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу немедленно возобновить переговоры.
"Я предлагаю уже сегодня встретиться в президентской канцелярии и начать поиск приемлемой редакции закона о принципе неприемлемости", - сказал Ганц. Он отметил, что это должно быть
соглашение, которое "не открывает возможности для коррупции".
Ганц добавил, что еще одним его условием является публичное обещание со стороны Нетаниягу, которое он должен дать в присутствии президента государства, согласно которому, с этого момента и далее любые изменения юридической системы и системы власти будут совершаться только в рамках соглашений. "Законы не будут продвигаться в одностороннем порядке", - добавил глава "Махане Мамлахти".
Заявление главы "Махане Мамлахти" вызвало бурную реакцию в политической системе.
Из партии "Ликуд" передали: "После того, как Ганц отклонил все предложения в президентской канцелярии и без всякой причины сорвал переговоры, мы надеялись услышать серьезное предложение с его стороны. К сожалению, мы получили еще одну попытку навязать нам условия. Если Ганц действительно хочет переговоров и компромисса, он приглашается уже сегодня вечером в канцелярию премьер-министра".
В окружении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира заявили: "Любой компромисс в вопросе принципа крайней неприемлемости – это капитуляция перед отказничеством, перед анархией, перед Эхудом Бараком и Яиром Голаном. Это придаст импульс продолжению акций неповиновения. У правого правительства нет мандата на капитуляцию перед шантажом".