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    В Израиле

    Ганц призвал Нетаниягу возобновить переговоры и потребовал отказаться от односторонних шагов

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    Ганц призвал Нетаниягу возобновить переговоры и потребовал отказаться от односторонних шагов
    Yonatan Sindel/Flash90

    Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц сделал специальное заявление для прессы и предложил премьер-министру Биньямину Нетаниягу немедленно возобновить переговоры.

    "Я предлагаю уже сегодня встретиться в президентской канцелярии и начать поиск приемлемой редакции закона о принципе неприемлемости", - сказал Ганц. Он отметил, что это должно быть

    соглашение, которое "не открывает возможности для коррупции".

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    Ганц добавил, что еще одним его условием является публичное обещание со стороны Нетаниягу, которое он должен дать в присутствии президента государства, согласно которому, с этого момента и далее любые изменения юридической системы и системы власти будут совершаться только в рамках соглашений. "Законы не будут продвигаться в одностороннем порядке", - добавил глава "Махане Мамлахти".

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    Заявление главы "Махане Мамлахти" вызвало бурную реакцию в политической системе.

    Из партии "Ликуд" передали: "После того, как Ганц отклонил все предложения в президентской канцелярии и без всякой причины сорвал переговоры, мы надеялись услышать серьезное предложение с его стороны. К сожалению, мы получили еще одну попытку навязать нам условия. Если Ганц действительно хочет переговоров и компромисса, он приглашается уже сегодня вечером в канцелярию премьер-министра".

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    В окружении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира заявили: "Любой компромисс в вопросе принципа крайней неприемлемости – это капитуляция перед отказничеством, перед анархией, перед Эхудом Бараком и Яиром Голаном. Это придаст импульс продолжению акций неповиновения. У правого правительства нет мандата на капитуляцию перед шантажом".

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