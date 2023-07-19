Президент Израиля Ицхак Герцог выступил перед Палатой представителей и Сенатом

Продолжается официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в США. В среду, 19 июля, он выступил перед обоими палатами Конгресса, совместное заседание которых было посвящено 75-летию со дня провозглашения Независимости государства Израиль.

Из 535 сенаторов и членов Палаты представителей только пятеро бойкотировали выступление израильского президента.

Ицхак Герцог стал вторым президентом Израиля, выступившим на совместном заседании двух палат Конгресса, первым – был его отец Хаим Герцог, поднявшийся на трибуну Конгресса 35 лет назад.

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Речь Ицхака Герцога десятки раз прерывалась аплодисментами и одобрительными возгласами из зала.

Президент Израиля говорил об истории еврейского государства, которое с первых дней своего существования ведет непрекращающиеся войны, борется с терроризмом и кампаниями по его делегитимации. "В стране, которая вынуждена воевать, чтобы защитить себя от врага, ее граждане по-прежнему приветствуют друг друга словом "шалом" ("мир")". Однако аплодисментами были встречены следующие слова Герцога: "Израиль – страна, которая гордится своей живой демократией, защитой прав меньшинств, прав человека и гражданских свобод, как это определено ее парламентом – Кнессетом. И гарантом этого, среди прочего, является сильный Верховный суд и независимая судебная система".

Часть речи Ицхака Герцога была посвящена иранской угрозе. Он отметил, что у Израиля нет ни общей границы с Ираном, Иран и Израиль не ведут борьбу за ресурсы, у Израиля нет конфликта с иранским народом. Но тем не менее, "иранский режим, имеющий своих сателлитов по всему Ближнему Востоку, целенаправленно стремится к уничтожению Израиля и убийству евреев". Президент добавил, что "мир не должен оставаться равнодушным к призывам иранского режима стереть Израиль с лица земли". Ицхак Герцог сказал: "Я повторю то, что говорили все израильские лидеры в течение многих лет: государство Израиль не допустит получения Ираном ядерного оружия".

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Ицхак Герцог также поблагодарил США за помощь в заключении "соглашений Авраама", которые способствуют интеграции еврейского государства в регионе. Он выразил надежду, что при посредничестве США, наступит момент, когда будет подписано мирное соглашение с Саудовской Аравией.

Говоря об отношениях между Израилем и США, Герцог сказал, что обе страны отстаивают одни и тех же ценности. Он заявил: "Когда США сильны, Израиль становится сильнее, когда силен Израиль, США – в большей безопасности. Нам ясно: у Израиля нет замены США, а у США нет замены Израилю."

Касаясь палестино-израильского конфликта, Ицхак Герцог подчеркнул, что Израиль стремился и продолжит стремиться к подлинному миру с палестинцами. Но, по его словам, это не может произойти до тех пор, пока продолжается террор. "Глубокие политические разногласия и множество проблем омрачают отношения между Израилем и палестинцами. И я не делаю вид, что не замечаю их. Но должно быть ясно: невозможно говорить о мире и одновременно с этим легитимизировать терроризм, прямо или косвенно. Истинный мир не может вырасти из насилия", – сказал он.

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Герцог также остановился на последних событиях в Израилях, на разногласии в израильском обществе и акциях протеста. "Мы обеспокоены разницей в наших позициях, мы обсуждаем характер отношений между нашими ветвями власти и отсутствием конституции. Но на практике, интенсивные спорые, которые ведутся там, дома, в этот момент, являются самым ясным выражением силы израильской демократии".

Герцог добавил: "Израильская демократия всегда основывалась на свободных и справедливых выборах, на уважении выбора народа, на соблюдении прав меньшинств и гражданских свобод, а также на сильной и независимой судебное системе. Наша демократия – это 120 членов Кнессета, включая евреев и мусульман, христиан и друзов, представляющих весь спектр мнений".

Герцог отметил, что он знает о слабостях израильской демократии, и его тревожат трещины внутри общества. "Но как президент Израиля я здесь, чтобы сказать американскому народу и всем вам, что я верю в израильскую демократию, которая является частью израильского ДНК". Герцог пообещал, что он продолжит делать все "для достижения широкого общественного консенсуса, а также для защиты, укрепления и сохранения израильской демократии".

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