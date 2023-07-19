Закон о неприемлемости одобрен к голосованию в Кнессете во втором и третьем чтениях

Парламентская комиссия по законодательству одобрила к голосованию во втором и третьем чтениях закон об ограничении принципа крайней неприемлемости. Девять членов комисси проголосовали "за", и семеро - против.

Голосование проходила под выкрики оппозиции "Позор!". Депутатов Гилада Карива ("Авода") и Владимира Белиака ("Еш Атид") удалили из зала.

Ранее комиссия Кнессета по регламенту установила порядок голосования по закону во втором и третьем чтении.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Согласно опубликованной информации, внеочередное пленарное заседание Кнессета начнется в воскресенье, 23 июля, в 10:00. Обсуждение продлится 26 часов и завершится в 12:00 следующего дня. Через несколько часов после этого начнутся голосования по поправкам, поданным оппозицией. Окончательное утверждение законопроекта ожидается в ночь на 26 июля.

В оппозиции протестуют против решения комиссии Кнессета оповещать депутатов за три часа до начала голосований. В оппозиции утверждают, что это лишает их возможности использовать фактор неожиданности в попытке привести к утверждению поправок.