Ночное голосование по поправкам и закулисные переговоры. Кнессет обсуждает закон о неприемлемости

В комиссии Кнессета по законодательству продолжается голосование по поправкам к закону об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

Голосование началось примерно в 18:00 накануне и с небольшими перерывами продолжалось всю ночь. После того, как все поправки были отклонены, депутаты от оппозиционных партий потребовали так называемой ревизии, то есть повторного голосования. После того, как все поправки будут отклонены вторично, комиссия утвердит закон ко второму и третьему чтению.

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Заседание сопровождается постоянными перепалками между главой комиссии Симхой Ротманом ("Ционут Датит") и депутатами от оппозиции, которые всячески пытаются затянуть голосование. Депутат Гилад Карив ("Авода") находит причины для того, чтобы остановить голосование. Время от времени он обвиняет главу комиссии, что тот зачитывает номера поправок слишком быстро, иногда в том – что слишком медленно. Депутат Наама Лазими от той же партии постоянно вступает в пререкания с депутатом Альмогом Коэном ("Оцма Иегудит"). "Ты полный ноль", – кричала она. "Ты еще больший ноль", – отвечал Коэн.

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Заседание несколько раз прерывалось.

В 11:00 должно начаться пленарное заседание Кнессета, и, если голосование не завершится до того момента, оно будет отложено.

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23 июля начнется внеочередное пленарное заседание Кнессета, на котором закон будет рассматриваться во втором и третьем чтениях. Заседание будет продолжаться не менее двух суток.

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СМИ сообщают о том, что одновременно с голосованием в комиссии продолжается обсуждение возможного изменения текста законопроекта. Согласно опубликованной информации, премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает беседы с юристами, пытаясь сформировать новый вариант законопроекта. В оппозиции заявляют, что не являются частью этих переговоров.

Даже если смягченная формула будет найдена, шанс на то, что оппозиция ее поддержит, почти нулевой. Это означает, что потребуется новое голосование в комиссии, будут поданы новые поправки и начнется новое обсуждение. То есть закон не будет утвержден до окончания летней сессии Кнессета, как того хочет коалиция.