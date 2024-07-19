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Израиль

Глобальный сбой в платформе киберзащиты: в Израиле парализована работа больниц и банков

время публикации: 19 июля 2024 г., 09:19 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 09:57
Глобальный сбой в платформе киберзащиты: в Израиле парализована работа больниц и банков
Omer Fichman/Flash90

Глобальный сбой в платформе кибербезопасности Crowdstrike привел к помехам в работе многих структур по всему миру, использующих эту платформу.

В Израиле парализована работа медицинского центра "Шиба" и больничной кассы "Меухедет".

Также пострадали компьютерные системы банков "Апоалим", "Леуми" и "Дисконт".

При этом в национальном управлении кибербезопасности подчеркивают, что речь не идет о хакерской атаке.

Служба скорой помощи МАДА сообщила о сбое в работе центра вызовов 101, и рекомендовала в случае невозможности дозвониться звонить в центр вызова полиции 100.

Пресс-служба Израильской электрической компании сообщила, что горячая линия 103 не работает из-за сбоя. Сбой наблюдается также в отделениях Почты Израиля.

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