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Израиль

Автомобиль сбил девочку в Бней-Браке, врачи борются за жизнь ребенка

время публикации: 19 июля 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 13:44
Автомобиль сбил девочку в Бней-Браке, врачи борются за жизнь ребенка
Пресс-служба МАДА

Девочка в возрасте около 10 лет получила крайне тяжелые ранения в результате ДТП на улице Каанеман в Бней-Браке. По сообщению пресс-служба "Маген Давид Адом", девочку сбил автомобиль, и к моменту их прибытия на место происшествия у девочки не было пульса, и она не дышала.

Сотрудники МАДА повезли пострадавшую в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в критическом состоянии, не прекращая реанимационных мероприятий.

Израиль
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