Автомобиль сбил девочку в Бней-Браке, врачи борются за жизнь ребенка
время публикации: 19 июля 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 13:44
Девочка в возрасте около 10 лет получила крайне тяжелые ранения в результате ДТП на улице Каанеман в Бней-Браке. По сообщению пресс-служба "Маген Давид Адом", девочку сбил автомобиль, и к моменту их прибытия на место происшествия у девочки не было пульса, и она не дышала.
Сотрудники МАДА повезли пострадавшую в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в критическом состоянии, не прекращая реанимационных мероприятий.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2024