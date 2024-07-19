ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хизбаллы", расположенные на юге Ливана, рядом с пусковой ракетной установкой, из которой была предпринята попытка обстрела поселка Абирим и других населенных пунктов на севере Израиля.

Также истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали склады оружия террористической организации в районах Блайда и Хула на юге Ливана. Кроме того, атаке подверглась террористическая инфраструктура "Хизбаллы" в районе Хула.

В течение дня артиллерия ЦАХАЛа атаковала цели террористов в районах Шебаа, Кила, Рамия, Ярин, Ад-Дахира.

За сутки было зафиксировано около 65 ракет, выпущенных в направлении Израиля с территории Ливана, часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные упали на незастроенной местности. ЦАХАЛ атаковал огневые позиции противника.