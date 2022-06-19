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    В Израиле

    На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве разбиты первые протестные палатки

    время публикации: | последнее обновление:
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    На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве разбиты первые протестные палатки
    Photo by Tomer Neuberg/Flash90

    На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, где в 2011 году проходил первый в истории Израиля "палаточный протест", вечером 20 июня появились первые палатки.

    На этот раз инициаторами протеста, который начался в Пардес-Хане, принадлежит участникам сообщества "Лохамей а-диюр" (לוחמי הדיור 2022) в Facebook. В данный момент в группе состоят чуть более 4 тысяч пользователей.

    Инициативная группа также объявила о проведении 2 июля масштабной акции протеста на площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве.

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    О начале нового "палаточного протеста" рассказал ведущий программы "Цинор" на 13-м телеканале, в конце прошлой недели.

    Журналист напомнил, как несколько месяцев назад массовый протест потребителей против повышения цен на макаронные изделия вынудил компанию "Осем" оставить цены на прежнем уровне, по крайней мере, на часть своей продукции. "Правительство ничего не делает с тем, чтобы остановить рост цен. Они думают, что мы успокоились на макаронах. Теперь нам нужно показать им, что это не так", – сказал он.

    Лерер призвал телезрителей присоединиться к протесту. Он говорил, что каждый может провести в палатке несколько дней, или хотя бы ночь, или хотя бы несколько часов. "Если в вашем районе еще не начался палаточный протест, установите сами первую палатку. Начините и вас поддержат остальные", – говорил он.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 Июня 2022
    13-й телеканал сообщил о начале "палаточного протеста". Первая палатка появились в Пардес-Хане
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