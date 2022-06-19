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    В Израиле

    Забастовка в системе образования: сегодня по всему Израилю занятия начинаются в 10:00

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    Забастовка в системе образования: сегодня по всему Израилю занятия начинаются в 10:00
    Yonatan Sindel/Flash90

    Сегодня, в воскресенье, 19 июня, ужесточены забастовочные санкции работников системы просвещения: во всех учебных заведениях страны (детских садах, начальной и средней школе) занятия начнутся в 10:00. Исключение составят учебные заведения для детей с особыми потребностями ("хинух меюхад"): в них занятия начнутся в обычное время.

    Забастовочные санкции, в первую очередь, ударят по учащимся средних классов, так как занятия у старшеклассников в соответствии с годовым расписанием заканчиваются в понедельник, 20 июня.

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    На прошлой и позапрошлой неделе подобные санкции вводились в отдельных регионах страны.

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    Яфа Бен-Давид, председатель учительского профсоюза, объявившая о всеобщей забастовке в системе просвещения, заявила накануне: "Мы ужесточаем забастовочные санкции из-за неуважения, проявленного по отношению к нам, премьер-министром Беннетом, а также министрами Лапидом и Либерманом, пренебрегающими обескровленной системой просвещения, нуждающейся в немедленном спасении".

    О забастовке было объявлено после завершения встречи представителей профсоюза учителей с представителями минфина. По словам Яфы Бен-Давид, профсоюзные лидеры ожидали, что представители минфина придут на нее, как минимум, с черновиком тарифной сетки, но те явились с пустыми руками, и обсуждать было нечего. Бен-Давид обвинила членов правительства, назвав имена Либермана, Беннета и Лапида, в пренебрежительном отношении ко всем работникам системы просвещения, а также к родителям и учащимся.

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    В минфине обвиняют в срыве переговоров профсоюз учителей. В минфине заявляют, что они будут добиваться заключения соглашения, которое приведет к реальным изменением в систему образования, от которых выиграют учащиеся, их родители, учителя и директора школ.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Июня 2022
    Профсоюз учителей: в воскресенье занятия во всех учебных заведениях страны начнутся в 10:00
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Июня 2022
    Профсоюз учителей объявил о забастовке в образовательной системе по всей стране
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