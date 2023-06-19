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    В Израиле

    Правительство Израиля упростило строительство в Иудее и Самарии. Госдепартамент США выразил обеспокоенность

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    Правительство Израиля упростило строительство в Иудее и Самарии. Госдепартамент США выразил обеспокоенность
    Flash90/Amit Shabi/Pool

    Кабинет министров Израиля одобрил в воскресенье, 18 июня, изменения в процессе утверждения проектов строительства в Иудее и Самарии. Речь идет об уменьшении числа разрешений со стороны политического руководства, необходимых для продвижения проектов строительства.

    По сути принятое решение ограничивает контроль премьер-министра и министра обороны над утверждением планов строительства в поселениях, снижая возможности США и других стран оказывать давление на правительство Израиля с целью приостановки реализации таких планов.

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    В соответствии с практикой, существующей последние 25 лет, проекты строительства в Иудее и Самарии нуждались в утверждении министра обороны и премьер-министра на каждом этапе. Это приводило к тому, что проходят, как правило, несколько лет с момента первого представления проектов до начала практической работы по строительству. В соответствии с решением, которое утвердило правительство Израиля, достаточно будет разрешения, выданного министром в министерстве обороны (эту должность занимает Бецалель Смотрич) с согласия премьер-министра.

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    На этой неделе состоится заседание Верховной комиссии по планированию и застройке, которая должна рассмотреть проекты строительства 4560 единиц жилья. Речь идет о проектах, находящихся на различных этапах утверждения.

    Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены решением Израиля построить около 4500 единиц жилья на Западном берегу". В его заявлении было сказано, что власти США "выступают против односторонних действий, которые мешают мирному процессу и затрудняют достижение решения о создании двух государств (для двух народов)".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Июня 2023
    Правительство проголосует за облегчение процесса утверждения строительства в Иудее и Самарии
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