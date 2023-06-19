ЦАХАЛ: двое военнослужащих и пять пограничников были ранены в ходе операции в Дженине

Разрешена к публикации информация о том, что двое бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пятеро бойцов пограничной службы (МАГАВ) были ранены сегодня, 19 июня, в ходе антитеррористической операции в Дженине.

Согласно официальным данным, трое раненых в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие ранения.

Раненые доставлены в больницы. Их семьи извещены.

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Операция в Дженине. 19.06.2023

В ночь на 19 июня израильские военные провели операцию в Дженине и в деревне Буркин (западная окраина Дженина) с целью задержания подозреваемых в террористической деятельности. Операции продолжились утром. Были задействованы значительные силы. После того, как боевики атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ поднял боевые вертолеты, были нанесены удары с воздуха.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в ходе проведения этих операций трое "местных жителей" были убиты, 45 получили ранения, не менее 11 из них в тяжелом состоянии. Названы имена убитых: Касам Абу Сария (29, "Исламский джихад"), Халид ас-Сааса (21, "Бригады мучеников Аль-Аксы", ФАТХ), Ахмад Садак (15). Среди раненых Тамир Найрат, офицер служб безопасности ПА.

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Палестинские источники, помимо прочего, сообщают о нескольких раненых в доме в районе Аль-Джабариат в результате разрыва ракеты, выпущенной израильским вертолетом.

Военные задержали двоих подозреваемых в терроре. В их числе Атасам Абу Альхия, сын известного активиста ХАМАСа, находящегося в израильской тюрьме.

Палестинские источники передают, что в районе Дженина была подорвана армейская техника. Публикуются видеозаписи, на которых видны два бронеавтомобиля, поврежденных в результате взрывов. Судя по публикуемым фото и видео, один из бронированных автомобилей подорвался на мине, две бронемашины (бронеавтомобиль Panter и армейский джип "Суфа") повреждены.

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Пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной службы (МАГАВ) передают: "Боевые вертолеты обстреляли цели в городе Дженин после выявления в этом районе вооруженных людей. Ранее сегодня утром бойцы-"псевдоарабы" спецназа израильской пограничной полиции (ЯМАС), погранслужбы и разведподразделения десантников провели операцию по задержанию двух разыскиваемых в городе Дженин. Во время операции произошла интенсивная перестрелка с вооруженными боевиками. Зафиксированы попадания. Во время отхода наших один из армейских бронеавтомобилей был подорван и поврежден. Перестрелка продолжается".

ЦАХАЛ подчеркивает: удары с вертолета наносились для того, чтобы обеспечить эвакуацию раненых из зоны проведения операции. Официальные сведения о количестве раненых и об их состоянии пока не публиковались.

Операция в Дженине продолжается.

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После 10:00 в Дженин въехали десятки единиц израильской военной техники, включая бульдозер.

В 11:00 командование ЦАХАЛа уведомило о продолжающейся антитеррористической операции в Дженине. В городе идет перестрелка с боевиками.

12:00. Разрешена к публикации информация о том, что двое бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пятеро бойцов пограничной службы (МАГАВ) были ранены сегодня, 19 июня, в ходе антитеррористической операции в Дженине. Согласно официальным данным, трое раненых в состоянии средней тяжести, четверо получили легкие ранения. Раненые доставлены в больницы.

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