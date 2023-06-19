Первая леди Украины Олена Зеленская была принята президентом Израиля в Иерусалиме

В понедельник, 19 июня, первая леди Украины Олена Зеленская, прибывшая в Израиль по приглашению супруги израильского президента Михаль Герцог, была принята в Иерусалиме президентом Ицхаком Герцогом.

Как сообщалось ранее, Олена Зеленская получила приглашение от четы Герцогов во время коронации короля Карла III.

Помимо официальных встреч, в программе визита было посещение украинских военнослужащих, проходящих в Израиле реабилитацию.

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Олене (Елене) Зеленской, супруге президента Украины Владимира Зеленского, 45 лет. Она входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time. После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину (24 февраля 2022 года) Олена Зеленская посетила множество стран, способствуя усилению поддержки своей родины, которая ведет борьбу за независимость. Она занимается гуманитарными проектами и встречается с иностранными представителями, обсуждая помощь Украине и украинским беженцам за рубежом. В частности, в июле 2022 года Олена Зеленская посещала США с официальным визитом, во время которого встречалась с Джо Байденом и первой леди Джилл Байден, а также выступала в Конгрессе США, став первой женой иностранного президента, которой была предоставлена такая возможность.