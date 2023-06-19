adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 24°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
24 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.602 ₪ 3.934 ₪
Иерусалим:
14 - 24°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
24 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Первая леди Украины Олена Зеленская была принята президентом Израиля в Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Первая леди Украины Олена Зеленская была принята президентом Израиля в Иерусалиме
    Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский

    В понедельник, 19 июня, первая леди Украины Олена Зеленская, прибывшая в Израиль по приглашению супруги израильского президента Михаль Герцог, была принята в Иерусалиме президентом Ицхаком Герцогом.

    Как сообщалось ранее, Олена Зеленская получила приглашение от четы Герцогов во время коронации короля Карла III.

    Помимо официальных встреч, в программе визита было посещение украинских военнослужащих, проходящих в Израиле реабилитацию.

    adv_11 m_ar_1

    Олене (Елене) Зеленской, супруге президента Украины Владимира Зеленского, 45 лет. Она входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time. После полномасштабного вторжения армии РФ в Украину (24 февраля 2022 года) Олена Зеленская посетила множество стран, способствуя усилению поддержки своей родины, которая ведет борьбу за независимость. Она занимается гуманитарными проектами и встречается с иностранными представителями, обсуждая помощь Украине и украинским беженцам за рубежом. В частности, в июле 2022 года Олена Зеленская посещала США с официальным визитом, во время которого встречалась с Джо Байденом и первой леди Джилл Байден, а также выступала в Конгрессе США, став первой женой иностранного президента, которой была предоставлена такая возможность.

    adv_12 rimma_dw_d
    adv_13 rimma_dw_m
    adv_14 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 Июня 2023
    СМИ: Олена Зеленская на следующей неделе посетит Израиль
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:14 Утрачена связь с небольшой субмариной, доставлявшей туристов к обломкам "Титаника"
    16:21 В 2022 году в управление госконтролера поступило рекордное количество жалоб
    16:18 Кнессет утвердил выплату компенсаций бизнесам за операцию "Щит и стрела"
    15:59 Тигровая акула, представляющая опасность для людей, замечена у одного из пляжей Эйлата
    15:28 Итоги валютных торгов 19 июня 2023 года: курсы доллара и евро выросли
    14:07 Начался новый суд над Навальным: его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма
    14:06 Первая леди Украины Олена Зеленская была принята президентом Израиля в Иерусалиме
    13:25 Госсекретарь США провел переговоры с председателем КНР
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5