В результате аварии на 90-м шоссе погибли четыре человека

На 90-м шоссе, в районе мошава Эйн-Хацева, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этой аварии погибли четыре человека.

Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.