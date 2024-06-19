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Израиль

В результате аварии на 90-м шоссе погибли четыре человека

время публикации: 19 июня 2024 г., 23:59 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 23:59
В результате аварии на 90-м шоссе погибли четыре человека
Пресс-служба МАДА

На 90-м шоссе, в районе мошава Эйн-Хацева, произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате этой аварии погибли четыре человека.

Еще двое пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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