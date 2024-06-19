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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по военному складу "Хизбаллы" и другим целям на юге Ливана. Видео

время публикации: 19 июня 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 10:31
ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по военному складу "Хизбаллы" и другим целям на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ подтвердил, что в ночь на 19 июня в районе Яруна на юге Ливана был нанесен авиаудар по военному складу "Хизбаллы", в котором находились боевики. Одновременно был атакован объект "Хизбаллы" в районе Брашита, примерно в 8 км от израильской границы.

В сообщении ЦАХАЛа подтверждается, что сегодня в 7:34 ударный БПЛА "Хизбаллы" упал в районе Метулы, никто не пострадал.

Во время тревоги в 7:58, пересечения границы не было зафиксировано, инцидент исчерпан, заявляют военные.

Также сообщается, что сегодня утром израильскими силами ПВО была успешно перехвачены подозрительная воздушная цель в районе поселка Сде Элиэзер. Была активирована тревога из-за угрозы падения осколков.

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