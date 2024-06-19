x
19 июня 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 июня 2024
|
19 июня 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, уничтожена ракетная установка "Хизбаллы"

время публикации: 19 июня 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 19:27
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, уничтожена ракетная установка "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по целям на юге Ливана. В районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка "Хизбаллы".

Удары наносились по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях и объекты террористической инфраструктуры в Аль-Адайсе и в районе Айта аш-Шааб.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны пять районов на юге Ливана.

Израиль
Далее →
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2024

257-й день войны в Израиле. Хронология событий