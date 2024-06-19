ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, уничтожена ракетная установка "Хизбаллы"

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по целям на юге Ливана. В районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка "Хизбаллы".

Удары наносились по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях и объекты террористической инфраструктуры в Аль-Адайсе и в районе Айта аш-Шааб.

Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны пять районов на юге Ливана.