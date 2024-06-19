ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, уничтожена ракетная установка "Хизбаллы"
время публикации: 19 июня 2024 г., 19:27 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 19:27
Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по целям на юге Ливана. В районе Айта аш-Шааб ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка "Хизбаллы".
Удары наносились по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях и объекты террористической инфраструктуры в Аль-Адайсе и в районе Айта аш-Шааб.
Кроме того, из артиллерийских орудий были обстреляны пять районов на юге Ливана.
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