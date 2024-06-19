"Корабль, имеющий стратегическое значение": пополнение в строю ВМС Израиля

На военно-морскую базу в Хайфе прибыл несколько дней назад новый десантный корабль ВМС ЦАХАЛа – "Комемиют". Как и первый корабль данного класса – "Нахшон" – он был построен на предприятии Ingalls Shipbuilding, расположенном в городе Паскагула, в американском штате Миссисипи.

Длина корабля составляет 95 метров, а ширина – 20 метров. Водоизмещение "Комемиют" – 2500 тонн. Экипаж насчитывает десятки человек. Корабль предназначен не только для высадки морских десантов, но и для логистического обеспечения отряда в дальнем походе.

Командующий ВМС вице-адмирал Давид Саар Салама подчеркнул, что новый корабль имеет для Израиля стратегическое значение. Он углубляет взаимодействие флота с другими родами войск и позволяет действовать на значительном удалении от берегов Израиля.

Выступая на церемонии встречи "Комемиют", совершившего переход через Атлантику и Средиземное море, Салама также почтил память военнослужащих, погибших в ходе военных действий против террористических группировок.