Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 июня: операции в районах Калькилии, Дженина, Шхема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 июня действовали в Калькилии и около Калькилии (в Джайюсе, Хабле), в Аль-Ямуне (к северу от Дженина), в Байт Абии (к западу от Шхема), в Дир-Низаме (северо-западней Рамаллы) и в Ад-Дахарии (к югу от Хеврона).

Происходили вооруженные столкновения. Поступали сообщения о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 июня.