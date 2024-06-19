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Израиль

Сигнал "Цева Адом" прозвучал в Керем-Шалом. Ложная тревога

время публикации: 19 июня 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 23:08
Сигнал тревоги прозвучал в Керем-Шалом
AP Photo/Maya Alleruzzo

В 22:38 сигнал тревоги, предупреждающий о ракетном или минометном обстреле, прозвучал в Керем-Шалом.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что произошло ложное срабатывание системы раннего предупреждения "Цева Адом".

За последние 48 часов на границе с сектором прозвучало 8 ложных тревог, более половины из них в районе Керем-Шалом.

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