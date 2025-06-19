На 6-й трассе столкнулись грузовики, погиб несовершеннолетний
время публикации: 19 июня 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 10:55
Утром 19 июня на 6-й трассе, недалеко от развязки Нахшоним, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб несовершеннолетний, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
МАДА заявляет, что погибшему было около 14 лет.
Пострадавшие направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них, мужчина примерно 40 лет, в состоянии средней тяжести.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.