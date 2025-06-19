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Израиль

На 6-й трассе столкнулись грузовики, погиб несовершеннолетний

Мада
ДТП
Полиция
Погибшие
время публикации: 19 июня 2025 г., 10:49 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 10:55
На 6-й трассе столкнулись грузовики, погиб несовершеннолетний
Пресс-служба МАДА

Утром 19 июня на 6-й трассе, недалеко от развязки Нахшоним, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб несовершеннолетний, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

МАДА заявляет, что погибшему было около 14 лет.

Пострадавшие направлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них, мужчина примерно 40 лет, в состоянии средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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