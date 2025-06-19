Ракетная тревога на севере Израиля: обстрел из Ирана
время публикации: 19 июня 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 16:54
Ракетная тревога прозвучала в десятках населенных пунктах на севере Израиля. Тревога звучит в Акко, Афуле, районе а-Кармель, районе Вади-Ара, районе Менаше, в Хайфском заливе, в Галилее и на Голанах.
ЦАХАЛ подчеркивает, что системы ПВО работают над перехватом угрозы. Жителям населенных пунктов, где прозвучала тревога, необходимо оставаться в защищенном пространстве вплоть до получения уведомления о прекращении пребывания в бомбоубежищах – даже если это займет более 10 минут.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что информация о падениях ракет и пострадавших не поступала, за исключением женщины, травмированной по дороге в бомбоубежище.