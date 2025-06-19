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Израиль

Ракетная тревога на севере Израиля: обстрел из Ирана

Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 16:37 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 16:54
Ракетная тревога на севере Израиля: обстрел из Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ракетная тревога прозвучала в десятках населенных пунктах на севере Израиля. Тревога звучит в Акко, Афуле, районе а-Кармель, районе Вади-Ара, районе Менаше, в Хайфском заливе, в Галилее и на Голанах.

ЦАХАЛ подчеркивает, что системы ПВО работают над перехватом угрозы. Жителям населенных пунктов, где прозвучала тревога, необходимо оставаться в защищенном пространстве вплоть до получения уведомления о прекращении пребывания в бомбоубежищах – даже если это займет более 10 минут.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что информация о падениях ракет и пострадавших не поступала, за исключением женщины, травмированной по дороге в бомбоубежище.

Израиль
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