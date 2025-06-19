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Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир артиллерии "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 06:38
ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир артиллерии "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ объявил о ликвидации на юге Ливана Ясина Абд аль-Манама Изз ад-Дина – командира артиллерией "Хизбаллы" в секторе Литани.

В сообщении отмечается, что этот командир боевиков пытался восстановить позиции "Хизбаллы" для возобновления обстрелов израильской территории, в прошлом он был причастен ко множеству обстрелов Израиля.

Ранее ливанские источники сообщали, что в ночь на 19 июня БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе Кфар-Джуз, северо-восточней Тира, примерно в 10 км от израильской границы. Было объявлено о двух убитых.

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Источники: двое убитых в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по автомобилю на юге Ливана