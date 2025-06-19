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Израиль

Последствия обстрела из Ирана: десятки раненых в центре и на юге Израиля

Война с Ираном
Мада
время публикации: 19 июня 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 08:38
Последствия обстрела из Ирана: десятки раненых в центре и на юге Израиля
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в результате ракетного обстрела из Ирана утром 19 июня есть десятки пострадавших.

В Холоне на месте прямого попадания ракеты в жилой дом могут быть жертвы, работают спасатели. Не менее 16 раненых, трое в тяжелом состоянии (пожилые мужчина и две женщины, 70-80 лет), двое средней тяжести, остальные получили легкие ранения. Они доставлены в больницу "Вольфсон".

В Рамат-Гане не менее 16 легкораненых. Пострадавшие доставлены в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, "Ихилов" в Тель-Авиве и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве один человек получил легкие ранения.

Информация уточняется.

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