Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 21-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-понедельник – без существенных изменений.