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Израиль

Внимание, розыск: пропала 20-летняя Ор Коэн Охайон из Эйлата

Полиция
Розыск
время публикации: 19 июня 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 12:56
Внимание, розыск: пропала 20-летняя Ор Коэн Охайон из Эйлата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 20-летняя Ор Коэн Охайон из Эйлата, несколько дней назад с ней оборвалась связь. В последний раз девушку видели в районе перекрестка Тлалим в Негеве в воскресенье, 15 июня.

Приметы пропавшей: рост 160 см, длинные темные волосы, светлый оттенок кожи, темные глаза. В носу носит пирсинг.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Эйлата по телефону 08-6772700.

Израиль
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