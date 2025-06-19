Внимание, розыск: пропала 20-летняя Ор Коэн Охайон из Эйлата

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 20-летняя Ор Коэн Охайон из Эйлата, несколько дней назад с ней оборвалась связь. В последний раз девушку видели в районе перекрестка Тлалим в Негеве в воскресенье, 15 июня.

Приметы пропавшей: рост 160 см, длинные темные волосы, светлый оттенок кожи, темные глаза. В носу носит пирсинг.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Эйлата по телефону 08-6772700.