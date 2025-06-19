Неделя войны с Ираном: более 400 ракет по Израилю, 24 погибших, 5000 эвакуированных
время публикации: 19 июня 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 11:30
После очередного ракетного обстрела из Ирана государственная информационная система опубликовала краткую промежуточную статистику недели войны: по Израилю выпущено более 400 ракет, 24 человека погибли, 838 получили ранения, 11 из них в тяжелом состоянии. Зафиксировано 40 мест падения ракет.
Утренний залп по Израилю состоял из примерно 30 баллистических ракет. В результате обстрела три человека получили тяжелые ранения: мужчина в возрасте около 80 лет и две женщины в возрасте около 70 лет.
Две женщины в возрасте примерно 80 лет получили ранения средней степени тяжести, 42 – легкие травмы от ударной волны и осколков. 18 гражданских лиц получили травмы по пути в защищенное пространство.