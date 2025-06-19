Сирены в центре, на севере и на юге Израиля: интенсивный ракетный обстрел из Ирана

В 7:10-7:20 19 июня сирены "Цева адом" прозвучали в центре и на севере Израиля: ракетный обстрел из Ирана.

Работает ПРО. Слышны многочисленные взрывы.

За последние несколько дней это самый интенсивный ракетный обстрел из Ирана.

Предварительно: по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Зафиксировано не менее четырех падений ракет в центре и на юге страны.

Полиция подтверждает падения ракет или фрагментов ракет по меньшей мере в трех локациях "в районе Тель-Авива", без указания точных мест.

Бригады МАДА выехали к местам падения ракет и фрагментов ракет.

Подтверждено попадание в здание на юге страны (без указания точного места). Возможно есть оказавшиеся под завалами в результате попадания ракеты в дом в округе Дан.

Подтверждено попадание ракеты в здание больницы "Сорока" в Беэр-Шеве, причинен значительный ущерб, есть риск обрушения, передает Ynet. По данным МАДА, в центре Израиль есть попадания в шести локациях.

Подтверждены прямые попадания в здания в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Холоне.

В 7:40 Командование тыла объявило: можно покинуть убежища.