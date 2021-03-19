Концепция блоков, нелогичные решения и пятые выборы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Выборы в Кнессет 18-го созыва, в 2009 году, долгое время шли "в одни ворота". Тогда изголодавшийся за годы оппозиции Биньямин Нетаниягу уверенно лидировал, а партия власти "Кадима", которую возглавляла Ципи Ливни, сменившая Эхуда Ольмерта, обвиненного в уголовных преступлениях, мало что могла противопоставить. Но на финишной прямой тенденция изменилась, и Ливни ликвидировала отставание в опросах. "Ты больше не говоришь о партиях, – сказал тогда Биньямину Нетаниягу его стратегический советник Исраэль Бахар, позднее работавший с Бени Ганцем. – Ты говоришь о блоках. Противоборствуют не партии, противоборствуют блоки".

Дальнейшее хорошо известно. "Кадима" набрала 28 мандатов, "Ликуд" – 27, и не было более оторванного от реальности зрелища, чем празднование "победы" в штабе "Кадимы". Блок национального лагеря тогда набрал 65 мандатов и, несмотря на то, что Авигдор Либерман не смог отказать себе в удовольствии подержать несколько дней Нетаниягу в напряжении, глава "Ликуда" сформировал коалицию, разбавив ее, по своему обыкновению, представителем левоцентристского блока, в тот раз – Эхудом Бараком.

Концепция блоков треснула после апрельских выборов 2019 года, когда Авигдор Либерман хоть и рекомендовал Нетаниягу на встрече с президентом, но в коалицию не вошел. Премьер-министр пытался спаять оставшиеся части блока бесконечными декларациями лояльности, однако на выборах в Кнессет 24-го созыва, они рухнули как детские постройки из кубиков.

Сейчас, за четыре дня до открытия избирательных участков, лидеры крупных партий, вопреки здравому смыслу, ведут самозабвенную атаку на своих потенциальных "одноблочников".

Биньямин Нетаниягу атакует, и судя по опросам, весьма успешно, Нафтали Беннета. В этом нет ничего неожиданного, так как Нетаниягу всякий раз пытался увеличить представительство "Ликуда" за счет своего правого партнера-противника. Многим казалось, что на сей раз, все будет выглядеть иначе.

Без Беннета у Нетаниягу нет 61 мандата ни при каких обстоятельствах и ни при каком раскладе. Если Беннет не войдет в коалицию с "Ликудом", то через несколько недель либо Нетаниягу станет бывшим премьер-министром, либо страна пойдет на пятые выборы.

При этом ситуация Беннета далеко не столь дихотомна, как ее пытаются представить в "Ликуде". Перед главой "Ямины" есть гораздо больше возможностей, чем коалиция с Нетаниягу или коалиция во главе с Лапидом.

Вероятнее всего, два кандидата получат в той или иной последовательности право на формирование коалиции: Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид. Исходя из почти очевидной предпосылки, что ни у того, ни у другого ничего не получится, можно предположить, что судьба коалиции будет решаться в последние три недели, когда каждый депутат сможет заручиться поддержкой 61 и прийти к президенту за мандатом на формирование правительства. В этой ситуации Нафтали Беннет и Гидеон Саар могут прийти к джентльменской договоренности о ротации. Яир Лапид уже заявил, что ему важнее политически устранить Нетаниягу, чем самому быть премьер-министром. Подключить к этой конструкции Бени Ганца, Авигдора Либермана (или, как мечтается Беннету, ультраортодоксов) не составит большого труда.

Не щадит своих товарищей по блоку и Яир Лапид. В последние дни глава "Еш Атид" сфокусировал свои усилия на попытках отобрать мандаты, в первую очередь, у партии "Авода" и "Кахоль Лаван". Политическая логика этих действий не может не вызывать удивления. Если Бени Ганц, балансирующий по всем опросам, на грани электорального барьера, останется за бортом Кнессета, почти четыре мандата избирателей блока "анти-Нетаниягу" пропадут. При всем обоснованном недоверии к заявлениям Ганца о том, что он не войдет более в правительство Нетаниягу, логичнее для Лапида было бы не сводить сейчас счеты со своим недавним союзником, а отбирать голоса у того же Гидеона Саара. Если Лапид видит свою задачу в смене власти, то попытка отобрать голоса у "Кахоль Лаван" выглядит, по меньшей мере, странной.

Гидеон Саар пытается стабилизировать неутешительную ситуацию в опросах. Партия, начавшая предвыборную кампанию на 20 и более мандатах, сейчас отчаянно пытается преодолеть отметку в 10. Саар и его окружение отказываются говорить об ошибках и просчетах в ходе кампании, однако, судя по всему, причина в отсутствии изначальной базы избирателей и неудачной попытке предложить что-либо кроме "только не Биби". Левоцентристы пошли за "Еш Атид" и возрождающейся "Аводой", а с "Тиква Хадаша" остались те, кто были бы готовы голосовать за "Ликуд", но без Биньямина Нетаниягу. Таких, судя по всему, не так много.

Партия НДИ остается на тех же позициях без каких-либо изменений. Либерман не присоединится к коалиции, в которую войдут ультраортодоксальные партии или которую возглавит Биньямин Нетаниягу. Возможна ли другая, в которой окажется НДИ? Это станет ясно после 23 марта.

Предвыборная кампания заканчивается. Судьба выборов целиком зависит от судьбы небольших партий, находящихся на грани электорального барьера. По разным опросам, это 3-4 партии. Две из них (МЕРЕЦ и "Кахоль Лаван") относятся к блоку противников Нетаниягу, одна ("Ционут датит") к блоку его союзников. Особняком стоит партия РААМ. С одной стороны, трудно себе представить исламистское движение в одной коалиции с Бецалелем Смотричем, с другой – Нетаниягу давно и интенсивно контактирует с этой партией. Ситуация, при которой будет достигнуто закулисное соглашение о том или ином сотрудничестве между "Ликудом" и РААМ, реальна и может стать решающим фактором при определении судьбы будущей коалиции. Аббас и его товарищи не должны голосовать за нее. Достаточно, если они, или часть этой фракции, не примут участия в голосовании, – и Нетаниягу получит желаемое.

Пройдут или не пройдут в Кнессет партии, судьба которых висит на волоске, зависит от явки избирателей. При высоком проценте голосующих необходимо больше голосов, чтобы набрать заветные 3,25% голосов. Это значит, что чем выше явка, тем большая опасность грозит партиям, находящимся около электорального барьера. При низкой явке – задача, стоящая перед ними, упрощается.

О послевыборных шагах политических игроков рано говорить. Однако очень может быть, что попытки сформировать правительство в Кнессете 24-го созыва – это не более, чем подготовка к началу предвыборной кампании в Кнессет 25-го созыва. Сегодня политики один за другим заявляют о необходимости избежать пятых за два года выборов. Возможно, это станет той лестницей, которую некоторые из них используют для того, чтобы спуститься с пьедестала громких обещаний и непререкаемых вето. Нафтали Беннет сможет объяснить этим присоединение к любому правительству – как к правительству Биньямина Нетаниягу, так и ту или иную конструкцию коалиции с противниками премьер-министра. Яир Лапид сможет объяснить при помощи довода о "национальной ответственности" союз с ультраортодоксами, а возможно и с Объединенным списком. Пятых выборов не хочет никто. Но, по мнению многих, именно они являются наиболее вероятным итогом предвыборной кампании 2021 года.