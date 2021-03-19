Последние опросы: "Ликуд" усиливается, противники Нетаниягу теряют мандаты

Вечером в пятницу, 19 марта, телеканалы "Кешет" и "Решет" опубликовали результаты опросов общественного мнения. Это последние опросы, публикация которых разрешена до выборов.

По результатам опроса, проведенного институтом "Мидгам", и опубликованного телеканалом "Кешет", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 32 мандата. Это самый высокий показатель правящей партии в последние недели предвыборной кампании. "Еш Атид" набирает 18 мандатов. Партии "Ямина" и "Тиква Хадаша" продолжают ослабевать и набирают по 9 мандатов каждая, Объединенный список и ШАС набирают по 8, "Яадут а-Тора" и НДИ набирают по 7, "Авода" – 6, и четыре партии – МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван", "Ционут Датит" и РААМ набирают по 4 мандата, балансируя на грани электорального барьера.

По данным этого опроса, блок сторонников Нетаниягу набирает 60 мандатов при условии, что "Ямина" поддержит этот блок.

Противники Биньямина Нетаниягу также не могут сформировать правительство.

36% опрошенных предпочитают видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра. 23% хотят видеть на этой должности Яира Лапида, 12% - Гидеона Саара и 7% Нафтали Беннета.

По результатам опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом, результаты которого опубликованы телеканалом "Кешет", "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Еш Атид" – 18, "Ямина" и "Тиква Хадаша" – по 10, Объединенный список и ШАС – по 8, "Яадут а-Тора" – 7, НДИ и "Авода" – по 6, "Ционут Датит" – 5, МЕРЕЦ, "Кахоль Лаван" и РААМ набирают по 4 мандата.

В этом опросе блок сторонников Нетаниягу также набирает 60 мандатов при поддержке блока "Ямина". Противники Нетаниягу коалицию сформировать практически не могут

38% опрошенных хотели бы видеть Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, 22% отдают предпочтение Яиру Лапиду, по 11% Гидеону Саару и Нафтали Беннету.