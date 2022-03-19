Похороны раввина Каневски: полиция блокирует движение в центре страны

В воскресенье, 20 марта, в Бней Браке состоятся похороны раввина Хаима Каневски, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме. Раввин Каневски скончался накануне за несколько минут до наступления шаббата. Церемония похорон начнется в 12:00, а не в 11:00, как сообщалось ранее. Ожидается, что в похоронной процессии примут участие сотни тысяч человек.

Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и добровольцев будут обеспечивать порядок. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" также находится в состоянии повышенной готовности. Вечером 19 марта пресс-служба полиции опубликовала сообщение о закрытии части шоссе в центре страны.

Начиная с 6:00 будут закрыты все въезды и выезды из Бней Брака.

Улица Хазон Иш в городе будет закрыта для движения во всех направлениях. Также будут закрыты для движения все шоссе, ведущие к ней.

Улица Жаботински будет закрыта от перекрестка Бен Гурион до Дерех Рабин. Будут также закрыты все улицы, ведущие к улице Жаботински.

Движение по шоссе №4 будет прервано от перекрестка Мораша до развязки Мишмар а-Шива. Движение будет направлено на шоссе №1.

Будет прекращено движение от развязки Алуф Садэ до Дерех а-Шалом

Дерех Эм а-Мошавот будет закрыта от торгового центра Аялон в обоих направлениях.

Движение по шоссе №471 в направлении шоссе №4 будет прервано.

Движение по шоссе №1 от развязки Ганот в направлении шоссе №4 будет также закрыто. Водители продолжат движение по шоссе №1.

Движение по шоссе №44 в направлении шоссе №4 в северном направлении будет прервано возле развязки А-Шива. Водителей направят на шоссе №1.

Шоссе №461 будет закрыто от развязки Месубим в сторону шоссе №4 в северном направлении.

Перекресток Шаария на шоссе №471 будет закрыт.

Тем, кто намерен принять участие в церемонии похорон, рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Полиция требует от участников церемонии строго соблюдать правила и распоряжения. Тем, кто не намерен принимать участие в церемонии похорон, настоятельно рекомендуется воздержаться от проезда через Гуш Дан. Ожидаемое время возобновления движения в обычном режиме - 22:00.

20 марта занятия в школах Бней Брака, Рамат-Гана и некоторых других городов пройдут в дистанционном режиме.

Премьер-министр Нафтали Беннет провел оперативное совещание по подготовке к проведению похорон рава Хаима Каневски.

В совещании приняли участие министр внутренней безопасности, генеральный инспектор полиции, генеральный директор министерства главы правительства, секретарь правительства, военный секретарь премьер-министра, генеральный директор министерства внутренней безопасности и другие.

Генеральный инспектор полиции и министр внутренней безопасности представили премьер-министру отчет о готовности полиции к обеспечению безопасности и порядка при проведении похорон раввина, включая готовность к чрезвычайным ситуациям в том числе на транспорте, в сфере безопасности и др.

Премьер-министр поручил генеральному директору министерства главы правительства и военному секретарю поддерживать постоянный контакт с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции и немедленно оказывать любую помощь на местах.

Премьер-министр подчеркнул важность поддержания регулярного контакта полиции с населением в течение дня, а также поручил уделить особое внимание возможности эвакуации участников в местах скопления людей, перемещению людей по обочине в пробках и широкому развертыванию спасательных сил, особенно