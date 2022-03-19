Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 15°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле19 марта 2022 г., 20:50

Похороны раввина Каневски: полиция блокирует движение в центре страны

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Похороны раввина Каневски: полиция блокирует движение в центре страны

В воскресенье, 20 марта, в Бней Браке состоятся похороны раввина Хаима Каневски, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме. Раввин Каневски скончался накануне за несколько минут до наступления шаббата. Церемония похорон начнется в 12:00, а не в 11:00, как сообщалось ранее. Ожидается, что в похоронной процессии примут участие сотни тысяч человек.

Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и добровольцев будут обеспечивать порядок. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" также находится в состоянии повышенной готовности. Вечером 19 марта пресс-служба полиции опубликовала сообщение о закрытии части шоссе в центре страны.


Начиная с 6:00 будут закрыты все въезды и выезды из Бней Брака.

Улица Хазон Иш в городе будет закрыта для движения во всех направлениях. Также будут закрыты для движения все шоссе, ведущие к ней.

Улица Жаботински будет закрыта от перекрестка Бен Гурион до Дерех Рабин. Будут также закрыты все улицы, ведущие к улице Жаботински.

Движение по шоссе №4 будет прервано от перекрестка Мораша до развязки Мишмар а-Шива. Движение будет направлено на шоссе №1.

Будет прекращено движение от развязки Алуф Садэ до Дерех а-Шалом

Дерех Эм а-Мошавот будет закрыта от торгового центра Аялон в обоих направлениях.

Движение по шоссе №471 в направлении шоссе №4 будет прервано.

Движение по шоссе №1 от развязки Ганот в направлении шоссе №4 будет также закрыто. Водители продолжат движение по шоссе №1.

Движение по шоссе №44 в направлении шоссе №4 в северном направлении будет прервано возле развязки А-Шива. Водителей направят на шоссе №1.

Шоссе №461 будет закрыто от развязки Месубим в сторону шоссе №4 в северном направлении.


Будут закрыты съезды из Кирьят Оно и Гиват Шмуэля в направлении шоссе №471.

Перекресток Шаария на шоссе №471 будет закрыт.

Тем, кто намерен принять участие в церемонии похорон, рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Полиция требует от участников церемонии строго соблюдать правила и распоряжения. Тем, кто не намерен принимать участие в церемонии похорон, настоятельно рекомендуется воздержаться от проезда через Гуш Дан. Ожидаемое время возобновления движения в обычном режиме - 22:00.

20 марта занятия в школах Бней Брака, Рамат-Гана и некоторых других городов пройдут в дистанционном режиме.

Премьер-министр Нафтали Беннет провел оперативное совещание по подготовке к проведению похорон рава Хаима Каневски.

В совещании приняли участие министр внутренней безопасности, генеральный инспектор полиции, генеральный директор министерства главы правительства, секретарь правительства, военный секретарь премьер-министра, генеральный директор министерства внутренней безопасности и другие.

Генеральный инспектор полиции и министр внутренней безопасности представили премьер-министру отчет о готовности полиции к обеспечению безопасности и порядка при проведении похорон раввина, включая готовность к чрезвычайным ситуациям в том числе на транспорте, в сфере безопасности и др.

Премьер-министр поручил генеральному директору министерства главы правительства и военному секретарю поддерживать постоянный контакт с министром внутренней безопасности и генеральным инспектором полиции и немедленно оказывать любую помощь на местах.


Премьер-министр также поручил генеральному директору своего министерства распространить по всем министерствам распоряжение о максимальном сокращении присутствия работников в соответствующих районах с целью уменьшения заторов на дорогах.

Премьер-министр подчеркнул важность поддержания регулярного контакта полиции с населением в течение дня, а также поручил уделить особое внимание возможности эвакуации участников в местах скопления людей, перемещению людей по обочине в пробках и широкому развертыванию спасательных сил, особенно

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:35 Похороны раввина Каневского перенесены на 12:00
23:54 Для участников похорон раввина Каневского пустят специальные ночные поезда
23:26 Беннет отправится с официальным визитом в Индию
23:00 Полиция начнет блокировать движение в центре страны на час раньше запланированного
21:56 Депутаты от ХАДАШ бойкотируют выступление президента Украины Зеленского перед депутатами
20:50 Похороны раввина Каневски: полиция блокирует движение в центре страны
17:52 В Тель-Авиве от отравления угарным газом умер 38-летний уроженец Судана
13:42 В Кфар Виткин в результате ДТП погиб 50-летний мужчина
10:03 Теракт в Иерусалиме. Один человек легко ранен, террорист нейтрализован
07:04 На похоронах раввина Каневски ожидается миллион человек: шоссе 2, 4, 6 будут перекрыты
Загрузка...