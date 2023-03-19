Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке вызван в Иерусалим после критики в адрес правительства
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По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет-12", генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир вызван в МИД для беседы.
Поводом для этого стало то. что несколько дней назад во время гала-ужина по сбору средств в Музее еврейского народа Замир выразил "глубокую озабоченность" по поводу юридической реформы и курса нынешнего правительства. "Национальный дом должен быть демократичным, если мы хотим, чтобы он был домом для всех", – заявил Замир.
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Асаф Замир был назначен на эту должность летом 2021 года Яиром Лапидом, который в тот период занимал пост министра иностранных дел.
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