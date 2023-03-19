adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.667 ₪ 3.903 ₪
Иерусалим:
8 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 23°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке вызван в Иерусалим после критики в адрес правительства

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Асаф Замир
    Tomer Neuberg/Flash90

    По данным новостной службы медиакорпорации "Кешет-12", генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир вызван в МИД для беседы.

    Поводом для этого стало то. что несколько дней назад во время гала-ужина по сбору средств в Музее еврейского народа Замир выразил "глубокую озабоченность" по поводу юридической реформы и курса нынешнего правительства. "Национальный дом должен быть демократичным, если мы хотим, чтобы он был домом для всех", – заявил Замир.

    adv_11 incontent_1

    Асаф Замир был назначен на эту должность летом 2021 года Яиром Лапидом, который в тот период занимал пост министра иностранных дел.

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 article_fenix_desk
    adv_14 article_fenix_mobile
    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    23:14 Состоялся телефонный разговор между Нетаниягу и Байденом
    22:44 СМИ: на переговорах в Египте Израиль обязался возобновить выплаты Рамалле из собираемых для нее налогов
    22:02 Президент Ирана принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить королевство
    21:23 Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке вызван в Иерусалим после критики в адрес правительства
    20:55 Главы коалиционных партий обсуждают предложение по смягчению реформы
    19:44 Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Афинах. Израильтянки завоевали золотую и серебряную медали
    18:51 Подозрение на теракт на 463-й трассе, легко ранен израильтянин
    18:42 13-й телеканал: на палестино-израильских переговорах в Египте принято решение об еще одной встрече
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5