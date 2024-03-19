"Решет": Премией Израиля может быть отмечена работа судмедэкспертов по опознанию жертв 7 октября

По информации телеканала "Решет-13", комиссия по отбору лауреатов Премии Израиля в номинации "гражданский героизм" остановила свой выбор на докторе Хене Кугеле, директоре Института судебной медицины "Абу Кабир". Комиссия предлагает таким образом отметить тяжелую работу судмедэкспертов по опознанию жертв терактов 7 октября.

Телеканал отметил, что рекомендация комиссии еще должна быть одобрена министром просвещения Йовом Кишем.

Ранее 19 марта Йоав Киш объявил, что Премия Израиля будет вручена членам "команды Эльханана", Менахему Кальманзону и Итиэлю Зоару, участвовавшим 7 октября в спасении жителей кибуца Беэри. Эльханан, брат Менахема Кальманзона, погиб в бою с террористами.

До сих пор неизвестно, в каком формате в этом году будет вручаться одна из самых престижных премий Израиля. В конце февраля Йоав Киш объявил об отмене присуждения Премии Израиля по различным номинациям, кроме одной - "Возрождение: героизм и взаимовыручка израильтян".

5 марта несколько десятков представителей израильской профессуры, в том числе Нобелевский лауреат профессор Аарон Чехновер, подали иск в БАГАЦ с требованием отменить решение министра просвещения Йоава Киша объявить в этом году присуждение Премии Израиля только в одной номинации. При этом в СМИ появились предположения, что большая часть номинаций отменена из-за того, что в этом году на Премию Израиля был номинирован предприниматель Эяль Вальдман, один из вдохновителей протестов против юридической реформы в Израиле.

БАГАЦ потребовал от министра просвещения до 21 марта объяснить суду, почему внесены изменения в церемонию награждения.