Нетаниягу: "Есть угроза открытия еще более масштабного и интенсивного фронта в Иудее и Самарии"

В среду, 19 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил базу контртеррористического подразделения "Мистаарвим" пограничной полиции (МАГАВ) в Иудее и Самарии. При его визите присутствовали генеральный инспектор полиции Дани Леви, командир пограничной полиции Брик Ицхак и командир подразделения МАГАВ в Иудее и Самарии Нисо Гуэта.

В ходе визита премьер-министр заслушал подробный доклад К., командира подразделения, о его оперативной деятельности с начала войны.

Премьер-министру были продемонстрированы специальные оперативные и тактические возможности бойцов подразделения. Также бойцы провели учения, моделируя ситуации, с которыми они сталкиваются и к которым готовятся в районе Иудеи и Самарии.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что Нетаниягу был впечатлен решимостью, профессионализмом бойцов, а также самоотверженностью каждого из них ради безопасности граждан Израиля.

В конце визита премьер-министр Нетаниягу сказал: "Я в подразделении "Мистаарвим" Иудеи и Самарии, бойцы которого проникают внутрь, выводят террористов из равновесия, нейтрализуют врага. Они делают поистине святую работу для государства Израиль. Это важно всегда, но особенно важно сейчас. Потому что в то время, как мы ведем интенсивную войну против ХАМАСа в секторе Газа, мы осознаем возможность открытия еще более масштабного и интенсивного фронта здесь, в Иудее и Самарии. Поэтому сотрудничество этого подразделения, пограничной полиции, полиции Израиля, ЦАХАЛа с нашими спецподразделениями – все это помогает достичь важных результатов в обеспечении безопасности граждан Израиля".

Премьер-министра сопровождали глава канцелярии Цахи Браверман, военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман и пресс-секретарь премьер-министра доктор Омер Достри.