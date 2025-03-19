Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 марта, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня начнутся дожди на севере и в центре. Ожидается снегопад на Хермоне. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 11-17 градусов, в Тель-Авиве – 18-20, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 19-28, в Беэр-Шеве – 14-21, в Мицпе-Рамоне – 12-20, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-21, в Ариэле – 12-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-22, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 160-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В четверг ожидаются дожди. В пятницу будет холодно, переменная облачность. Затем ожидается постепенное повышение температуры.