Увольнение главы ШАБАКа. Что это значит? Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Биньямин Нетаниягу объявил о решении уволить главу ШАБАК Ронена Бара. Это вызвало волну политических и юридических споров, а также усугубило конфликт между правительством и силовыми структурами.

В последние годы влияние глав спецслужб в политике только росло. Их позиция по юридической реформе и другим вопросам сделала их не просто профессиональными фигурами, а политическими игроками. Бывшие руководители ШАБАК открыто поддерживали протесты против правительства, и теперь Нетаниягу стремится пересмотреть баланс сил.

На юридическом фронте разгорается новый конфликт. Оппоненты Нетаниягу заявляют, что он не имеет полномочий единолично увольнять главу ШАБАК, а юридический советник правительства уже пытается заблокировать это решение. В то же время сторонники премьера указывают на закон, который позволяет правительству принять такое решение большинством голосов. 19 марта ожидается голосование в кабинете министров, которое может определить дальнейший ход событий.

Параллельно с этим продолжается борьба за контроль над расследованием провалов 7 октября. Обсуждается создание государственной следственной комиссии, однако власти отклоняют компромиссные предложения Верховного суда и президента страны. Оппозиция утверждает, что правительство пытается избежать реального разбирательства, а коалиция настаивает на том, что комиссия должна быть сформирована иначе.

Всё это происходит на фоне изменения политической динамики в стране. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка коалиции начала восстанавливаться, пусть и медленно. В то же время протестное движение, которое ранее поднимало сотни тысяч людей на улицы, постепенно ослабевает.

Будет ли отставка главы ШАБАКа еще одним эпизодом в борьбе между властью и бюрократическими элитами? Или это знак более глубоких изменений в израильской политике?

Все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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