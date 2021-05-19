СМИ: ЦАХАЛ в последние дни пытался ликвидировать Мухаммада Дэйфа, но он жив

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в ходе антитеррористической операции "Страж стен" предпринимались попытки ликвидации основателя "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммада Дэйфа. Однако, судя по имеющейся информации, Дэйф жив и продолжает руководить действиями боевиков ХАМАСа.

Об этом сообщила военный корреспондент Кармела Менаше. По ее данным, в последние дни Дэйфа пытались ликвидировать дважды, нанося удары по подземным инфраструктурам ХАМАСа.

Менаше отметила также, что в ночь на 19 мая ЦАХАЛ продолжил наносить удары по подземным инфраструктурам ХАМАСа и "Исламского джихада", добивая "проект метро" в Газе.

Мухаммад Дэйф. Краткая биографическая справка

Мухаммад Дэйф (Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф, он же "Абу Халид"), считающийся формальным лидером "Бригад Изаддина аль-Касама", родился в 1960-м году (по другим данным, в 1963-м) в Хан-Юнисе (юг сектора Газы). Существует версия, что в детстве он был близким другом Мухаммада Дахлана, который стал одним из наиболее влиятельных лидеров партии ФАТХ.

В 15-летнем возрасте Дэйф пришел в молодежную организацию при Исламском центре "Аль-Муджма аль-Ислами", который возглавлял будущий духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин. Эта организация существовала под вывеской "спортивной секции".

В 1987-м году Мухаммад Дэйф вступил в ряды недавно образованной террористической организации ХАМАС. В 1989-м был арестован службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) за участие в массовых беспорядках.

В 1992-м, вскоре после освобождения, Дэйф вступил в ряды "Бригад Изаддина аль-Касама" (существует версия, что "рекомендацию" ему дал Яхья Айяш, известный под кличкой "Инженер"). Через два года он возглавил бригады в секторе Газы, сменив на этом "посту" Валида Яакеля. Мухаммад Дэйф считается организатором серии похищений израильских военнослужащих в 90-х годах (его боевиками были захвачены и убиты солдаты и сержанты Нахшон Ваксман, Арье Франкенталь, Шахар Симани и полковник Меир Минц). Именно Дэйф спланировал серию терактов-самоубийств в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1994-1997 годах. Он стоял за созданием террористической сети в Восточном Иерусалиме.

В 1996-м, после ликвидации Яхьи Айяша и серии терактов в городах Израиля, Мухаммад Дэйф фактически возглавил боевые организации ХАМАСа на всей территории Палестинской автономии. За ним охотились как израильские, так и палестинские спецслужбы, однако ликвидировать или задержать Дэйфа не удавалось.

В 1997-м палестинские спецслужбы дезинформировали израильтян, сообщив, что Дэйф якобы покинул Газу и находится в Египте, откуда планирует выехать в Алжир.

В 1998-м Дэйф вступил в переговоры с израильскими спецслужбами, через руководителя палестинской службы безопасности Сами Самхадану (брата будущего лидера "Комитетов народного сопротивления" Джамаля Самхаданы, ликвидированного 9 июня 2006 года), он заявил о готовности отказаться от террористической деятельности в обмен на гарантии безопасности. После отказа израильтян вести переговоры на таких условиях, Мухаммад Дэйф на длительное время "лег на дно". В 2000 году палестинские спецслужбы арестовали Мухаммада Дэйфа. Однако его заключение под стражей было недолгим: сразу после начала "Интифады аль-Асы" (осень 2000-го) он был отпущен на свободу. В течение многих лет Мухаммад Дэйф тайно управляет действиями боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

Израильские военные несколько раз предпринимали попытки его ликвидации, но информация о местонахождении Дэйфа оказывалась ложной или неточной. Лишь в августе 2005-го Дэйф счел возможным сделать первое за многие годы публичное заявление. Почти через полтора года после уничтожения шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси, накануне эвакуации еврейских поселений и армейских подразделений из Газы, на видеозаписи он обратился к палестинцам с поздравлениями по поводу крупной победы над "сионистским врагом" и призвал их к продолжению вооруженной борьбы.

В ночь на 19 августа 2014 года в ходе операции "Нерушимая скала" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Шейх Радуан города Газа. Целью был Мухаммад Дэйф. Однако в результате атаки погибли 27-летняя Уидад Мустафа Дэйф, жена Мухаммада Дэйфа, а также ее маленькие сын и дочь.

В мае 2021 года ЦАХАЛ вновь предпринял попытки ликвидировать Дэйфа.